Clizia Incorvaia a Verissimo, la separazione da Francesco Sarcina e la vicenda giudiziaria

L'influencer sarà ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin

Clizia Incorvaia - fotogramma/ipa
08 febbraio 2026 | 09.44
Redazione Adnkronos
Clizia Incorvaia sarà ospite oggi, domenica 8 febbraio, a Verissimo. Secondo le anticipazioni, l'influencer tornerà nel salotto di Silvia Toffanin dopo "gli attacchi ricevuti recentemente sul suo complicato rapporto con l’ex marito Francesco Sarcina".

L'influencer ospite a Verissimo lo scorso 18 gennaio aveva parlato per la prima volta pubblicamente della vicenda giudiziaria in cui era stata accusata per trattamento illecito di dati personali per aver pubblicato sui social immagini della figlia minore senza il consenso del padre. Il caso si è concluso lo scorso 17 dicembre con il suo proscioglimento dalle accuse dell'ex marito.

A Silvia Toffanin, Incorvaia aveva raccontato che dopo la separazione, tra la coppia ci sarebbe stato solo un accordo verbale: "Avevamo stabilito che avrei potuto mostrare mia figlia solo di spalle. Nulla di scritto". I rapporti tra i due sono oggi "freddi e distaccati". Incorvaia aveva definito la relazione con l'ex marito come un "amore tossico". "Non è stato un rapporto sano, per tanto tempo ho pensato di potermi accontentare di quell'amore fatto di pianti, pensavo fosse un amore normale. Poi ho capito che non era un amore giusto".

Clizia Incorvaia aveva lasciato intendere dei tradimenti da parte di lui senza però entrare nei dettagli: "Poi quando è venuto meno il rispetto ho capito che dovevo prendere le distanze. Ci sono state cose molto pesanti che io ho sotterrato, mi bruciò più di sei paia di scarpe. Il motivo era legato a litigi e discussioni, niente di che. All'epoca non ho denunciato perché non volevo che Nina leggesse questo".

E alla domanda di Silvia Toffanin su eventuali violenze fisiche, Clizia Incorvaia aveva preferito il silenzio: "Non voglio che ci sia tutto sui giornali, voglio preservare mia figlia. Ci sono delle cose che è meglio omettere".

