Cosmonauti Borghesi, 'Roma/Fco' tra desiderio di restare e quello di scappare

Un sabato sera incerto, un Crodino lasciato a metà, un ultimo volo da Fiumicino che potrebbe portarci via o forse riportarci a casa. Con 'Roma/Fco', il nuovo singolo dei Cosmonauti Borghesi, la band ci trascina in un viaggio sospeso tra il desiderio di restare e la voglia di scappare, tra emozioni che si sciolgono come ghiacciai e ricordi destinati a svanire come foto sfocate. Il brano racconta la fragilità di un legame, fatto di piccoli gesti e di una complicità che resiste nonostante tutto. Nella narrazione di una serata qualunque – tra film già visti, parole non dette e silenzi carichi di significato – si nasconde un amore che lotta contro il tempo e le incertezze. È il tentativo di afferrare un momento prima che svanisca, di trovare un equilibrio tra quello che siamo stati e quello che potremmo ancora essere.

Il testo si snoda su immagini evocative e intime: il gelato artigianale, il lime che cade in un bicchiere, le cicatrici nascoste dietro un sorriso. Dettagli che diventano simboli di un rapporto che, anche tra mille incertezze, continua a esistere. 'Roma/Fco' è una fotografia in movimento, un mix di nostalgia e complicità, di dolcezza e di indecisione, come il momento in cui si è sull’orlo di una scelta, con il cuore che batte forte tra il desiderio di partire e quello di restare. Con questo singolo, i Cosmonauti Borghesi proseguono un percorso musicale iniziato nel 2023, che li ha già portati a calcare palchi importanti come l’ Rds Summer Festival, dove hanno suonato accanto ad artisti del calibro di The Kolors, Alex Britti, Tananai e Francesco Gabbani e il palco di Sanremo Giovani 2025. Dopo il successo dei primi brani, la band ha pubblicato il suo primo album 'Felicità di Sale' (aprile 2024), un progetto che racchiude l’essenza del loro sound: contaminazioni pop, funk e rock che si fondono con una scrittura autentica e personale.

Tra live e preparazione del loro prossimo album, i Cosmonauti Borghesi sono pronti a far decollare il loro viaggio musicale, portando l'ascoltatore con loro fino a dove nessun uomo è mai giunto prima. Una band pop con influenze funk, rock e disco, nata per portare energia e freschezza nella scena musicale italiana. Il trio, composto da Leonardo Rese (voce e tastiere), Alessandro Mastropietro (chitarra) e Marco Cestrone (batteria), debutta nel 2023 con Tutto Inutile, brano già rodato nei loro concerti. Seguono Lemon Gin, dal sound estivo e accompagnato da un videoclip in stile anni ’80, e Quel Che Sarà, prima collaborazione con il produttore Spanishhh, che segna un'evoluzione sonora.

Nel 2024 pubblicano il primo album, 'Felicità di Sale', che include anche brani inediti come 'Stupido Difett'o e 'Pechino'. Lo stesso anno tornano sul palco del Rds Summer Festival, suonando in apertura a The Kolors, Alex Britti, Tananai e Francesco Gabbani. Da sempre legati alla musica suonata dal vivo, i Cosmonauti Borghesi arricchiscono i loro live con medley di classici pop/rock internazionali, attingendo al repertorio di artisti come Toto, Genesis, Prince e altri. Attualmente sono al lavoro sul secondo album, in uscita nel 2025 con la label Cinico Disincanto.