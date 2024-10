La loro storia d'amore è finita anni fa, eppure Flavio Briatore e Heidi Klum hanno deciso di diventare soci: insieme hanno aperto il primo 'Crazy Pizza' degli Stati Uniti. A inaugurarlo la supermodella, che con l'imprenditore italiano ha avuto nel 2004 la prima figlia Leni: una selezionatissima lista di invitati, musica, spettacolo e poi tutto sui social, anche un video in cui appare una misteriosa 'pizza Hawaii' con sopra l'ananas. L'ingrediente fu in passato motivo di scontri social con Gino Sorbillo: Briatore disse mesi fa che non ci sarebbe stata "frutta esotica" sulle sue pizze ed effettivamente nel menù di New York non appare alcuna 'pizza Hawaii'. Forse uno scherzo durante il party?

Il nuovo ristorante del brand del Gruppo Majestas, guidato da Flavio Briatore e Francesco Costa si trova nel cuore pulsante di New York City, la capitale americana della pizza: la sede è situata nel dinamico quartiere di SoHo, conosciuto per il suo spirito creativo e cosmopolita. "Crazy Pizza New York City - si legge in una nota - offrirà un ambiente moderno e accogliente, con un’ampia zona bar e una terrazza esterna che potrà ospitare oltre 100 persone. I clienti potranno godere di un servizio impeccabile e di una selezione di piatti che esaltano la tradizione culinaria italiana, il tutto condito dall’atmosfera esclusiva e divertente che contraddistingue il brand".

Per l'occasione la collaborazione con Heidi Klum. "Grazie a tutti i miei nuovi partner, la famiglia e gli amici per essere venuti a celebrare il primo di molti Crazy Pizza negli Stati Uniti", ha scritto sui social. "L'apertura di New York - ha affermato invece Flavio Briatore - rappresenta per noi una tappa fondamentale. Questo è il 16° ristorante Crazy Pizza e segna l'inizio di una nuova fase nel nostro percorso di crescita internazionale. New York è la location ideale per portare la nostra visione di Italian fine dining, incentrata su eccellenza, esclusività e intrattenimento – i pilastri del nostro successo. SoHo, con la sua energia vibrante, riflette perfettamente l’anima innovativa del nostro brand, e siamo pronti a offrire un'esperienza che va oltre la cucina, facendo vivere ai nostri ospiti uno stile di vita autenticamente italiano. Non si tratta solo di innovare nell'arte della pizza, ma di creare un luogo in cui cibo, cultura e creatività si fondono in modo unico."

Crazy Pizza prosegue così la sua crescita a livello internazionale, confermandosi come leader nel segmento del luxury-fun dining. Nel 2023, il brand ha registrato un fatturato di oltre 25 milioni di euro, con una crescita dei ricavi del 24% rispetto all'anno precedente, mentre l'obiettivo per il 2024 è ambizioso: superare i 45 milioni di euro.