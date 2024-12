Cristina Comencini: "Virna Lisi una di famiglia, mi manca"

“Il rapporto con Virna nasce da tre lavori girati da me, di cui uno scritto con mio padre, ed è diventato un fatto di amicizia cinematografica. Lei c’era in quasi ogni mio film. Per me lei era come se fosse una persona di famiglia, a me manca tanto”. A dirlo all’Adnkronos è Cristina Comencini, arrivata al Teatro dell’Opera di Roma per ricevere il Premio Decennale Virna Lisi. “Oggi - spiega la Comencini- ci sono tante attrici formidabili e anche molto popolari. Il periodo che ha vissuto lei era un periodo di divismo, le attrici erano anche delle dive. Oggi ci sono attrici bravissime, molto amate ma quello status era una cosa solo di quell’epoca là”.