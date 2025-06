Da Ben Harper a Wolfmother, a luglio arriva il Comfort Festival

Si avvicina la quarta edizione del Comfort Festival, in programma il 4, 5, 9, 10 e 13 luglio prossimi nella cornice di Villa Casati Stampa a Cinisello Balsamo, nel cuore della Città Metropolitana di Milano. Dopo tre edizioni di successo a Ferrara, il festival ideato da Claudio Trotta si rinnova, mantenendo intatta la sua identità di rassegna 'boutique' dove musica d’autore, cultura e convivialità si fondono in un’esperienza unica e accessibile. Il festival aprirà i battenti venerdì 4 luglio con la leggendaria Warren Haynes Band, preceduta sul palco da Ana Popović e Bette Smith. Proseguirà sabato 5 luglio con Ben Harper & The Innocent Criminals, Fink e Dario Sansone Ensemble, seguiti mercoledì 9 luglio da Wolfmother, Dirty Honey e Life in the Woods. Appuntamento a base di Southern e blues venerdì 11 luglio insieme a Blackberry Smoke, Treves Blues Band e i giovanissimi The Sonic Rootz. Per chiudere in bellezza, domenica 13 luglio saranno di scena la SatchVai Band di Joe Satriani e Steve Vai, il progetto dedicato al grande Pino Daniele Blues for Pino e Ned Evett.

Il festival si svolgerà in uno dei luoghi più affascinanti e ricchi di storia della zona: Villa Casati Stampa, costruita alla fine del Cinquecento dai Ferrari, trasformata nel Seicento dai Casnedi in una raffinata Villa di Delizia, decorata con affreschi e ampliata nel Settecento dal Conte Carlo Francesco Stampa. Tra i personaggi che vi hanno abitato spicca Luisa Casati, donna straordinaria e musa ispiratrice di numerosi artisti, tra cui Gabriele D’Annunzio. Dopo essere passata ai Religiosi della Società San Paolo nel dopoguerra, la villa è oggi sede delle Edizioni San Paolo e fa parte del circuito delle Ville Aperte in Brianza, ospitando iniziative culturali, visite guidate e celebrazioni. Un luogo simbolico, ricco di charme, perfettamente in linea con lo spirito del Comfort Festival.

Il sindaco di Cinisello Balsamo, Giacomo Giovanni Ghilardi, commenta così l’iniziativa: “Siamo orgogliosi di ospitare a Cinisello Balsamo questo prestigioso evento che porterà musica d’autore con artisti di fama del panorama mondiale. Una proposta di qualità che sta creando grande attesa nel pubblico non solo cinisellese, per questo da subito abbiamo voluto offrire il nostro supporto come amministrazione per assicurare la buona riuscita. L’evento è tra gli appuntamenti estivi in programma che contribuiranno a trasformare la nostra città in un palcoscenico a cielo aperto, valorizzando luoghi suggestivi, arricchendo la nostra comunità all'insegna della cultura”.

Anche Fabio Treves, atteso protagonista di uno dei live, ha voluto esprimere il proprio entusiasmo: “Dopo 50 anni di carriera, ricchi di momenti ed incontri esaltanti, sono felice di prendere parte con un bel concerto estivo al Comfort Festival di Villa Casati a Cinisello Balsamo. In una location storica un Festival con un cast di altissima qualità a cui sono davvero felice di partecipare. La musica può rappresentare un aiuto importante per gente di ogni età per “superare il logorio della vita moderna”… Per me è un motivo di grande orgoglio pensare che quando suono con la TBB, la nostra musica, i nostri gesti, le nostre parole regalino emozioni ed energia positiva. Ed il Comfort Festival incarna perfettamente i grandi valori e la grande potenzialità della buona musica.”

A queste parole si unisce anche Don Ampelio Crema, direttore delle Edizioni San Paolo: “È con grande piacere che apriamo le porte di Villa Casati Stampa al Comfort Festival. Crediamo profondamente nella forza culturale della musica, nella sua capacità di unire le persone e di far riflettere. Questa iniziativa si inserisce perfettamente nello spirito con cui da anni valorizziamo questo luogo e promuoviamo eventi che parlano all’anima, alla mente e al cuore delle persone. Siamo felici che questa villa, così ricca di storia e significato, diventi teatro di un’esperienza musicale e umana così intensa”.

I biglietti per tutti i concerti sono disponibili solo sul circuito Ticketone; come sempre, Barley Arts invita a diffidare dai circuiti di vendita alternativi a quelli comunicati. Oltre alla musica dal vivo, il festival offrirà una selezione gastronomica curata dallo Streeat Food Truck Festival, il festival italiano itinerante di cibo su ruote. Non mancheranno inoltre momenti culturali con presentazioni di libri e vinili.