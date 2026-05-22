Da Mannoia a Eddie Brock, 'Concerto per l'Africa Day' lunedì su Rai Radio2

Grandi nomi della musica e dello spettacolo uniti per una nuova narrazione del continente africano. Lunedì 25 maggio, a partire dalle 19.45, la storica Sala B di via Asiago a Roma ospiterà la seconda edizione del Concerto per l’Africa Day. L'evento, nato dalla rinnovata sinergia tra Amref, ASviS e Music Innovation Hub, con il patrocinio di Rai Radio e la media partnership di Rai Radio2 e RaiPlay Sound, vedrà alternarsi sul palco un cast d'eccezione: Fiorella Mannoia, Giobbe Covatta, Mirkoeilcane, Epoque, Kaze, Lina Simons, Chris Obey, Andrea Satta, Eddie Brock, Chiara Galiazzo, Senhit e Matador. Ad accompagnare gli artisti sarà la Social Band con Frances Alina Ascione, mentre la conduzione della serata sarà affidata all'ironia e all'esperienza di Sara Zambotti e Massimo Cirri. Il pubblico potrà seguire l'intero evento in diretta radiofonica su Rai Radio2 e in streaming video sul canale TV 202.

Non solo musica: su RaiPlay Sound arriva il podcast "Teranga". A fare da ideale introduzione all'evento del 25 maggio è "Teranga – Il suono dello sviluppo", la nuova serie audio prodotta da Rai Radio con ASviS e Amref, già disponibile su RaiPlay Sound. Il podcast vede la partecipazione amichevole di Giobbe Covatta nel ruolo di voce narrante e prende il nome da una parola senegalese che racchiude i valori di ospitalità, rispetto e solidarietà. Attraverso storie, voci e suoni registrati direttamente in Senegal, la serie esplora i pilastri dell'Agenda 2030 (Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership). Tra i protagonisti dei vari episodi c'è anche il rapper Matador, che ritroveremo poi sul palco di via Asiago. Questo progetto consolida una collaborazione d'eccellenza nata nel 2024 con il fortunato podcast "L'Elefante nella stanza", confermando l'impegno comune dei partner nel promuovere uno sviluppo mondiale sostenibile e una cultura dell'integrazione.