circle x black
Cerca nel sito
 

Da noi... a ruota libera, oggi domenica 8 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni

L'appuntamento della domenica con Francesca Fialdini

Francesca Fialdini - fotogramma/ipa
Francesca Fialdini - fotogramma/ipa
08 febbraio 2026 | 09.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oggi, domenica 8 febbraio, nuovo appuntamento con Francesca Fialdini e 'Da noi…a Ruota Libera', in onda alle 17.20 su Rai 1.

Tra gli ospiti, Donatella Rettore, icona pop, da sempre all’avanguardia, che si esibirà sulle note del suo recente successo, 'Malamocco', tratto dal suo ultimo album 'Antidiva Putiferio'; Pierpaolo Spollon, uno dei volti più apprezzati del piccolo e grande schermo, che torna come protagonista anche a teatro, da aprile, con un nuovo esilarante spettacolo: 'La paternità spiegata malissimo'; la figlia del Maestro Peppe Vessicchio, Alessia, che ha pubblicato il romanzo 'Fino a te'. E infine, special guest della puntata, uno dei personaggi più amati della tv, da grandi e piccoli: Topo Gigio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
da noi... a ruota libera rai 1 francesca fialdini
Vedi anche
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza