Da fenomeno virale a dominatore delle classifiche. Il 2026 è, senza ombra di dubbio, l'anno di TonyPitony. L'artista siciliano con la maschera di Elvis ha trasformato il suo passaggio al Festival di Sanremo nel trampolino di lancio per un successo travolgente che non accenna a fermarsi, espandendosi anzi a macchia d'olio dalla musica al cinema. "Ho scelto Elvis perché anche i re, gli idoli e gli dei… fanno la cacca. Sono umani. Mi interessa ricordare che nessuno è al di sopra della propria umanità. Nemmeno il Re del Rock ‘n’ Roll", aveva dichiarato in un’intervista all’Adnkronos mesi prima della sua consacrazione sul palco dell’Ariston. La vittoria nella serata delle cover, in un acclamato duetto con Ditonellapiaga sulle note di ‘The Lady Is A Tramp’, lo ha svelato al grande pubblico. Se a questo si aggiunge la firma sulla sigla ufficiale del Fantasanremo con il brano 'Scapezzolate', è chiaro come l'Ariston sia stato per lui un punto di non ritorno.

Da quel momento, è iniziata la sua scalata. Il singolo 'Donne ricche' ha conquistato il disco d'oro Fimi/Niq, rimanendo per oltre due mesi nella Top 10 di Spotify. Poco dopo, è arrivata la medesima certificazione per il suo album omonimo, 'TonyPitony'. I numeri confermano la portata del fenomeno: oltre 120 milioni di streaming complessivi nell'ultimo anno, più di 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e un'esplosione di popolarità social con 150.000 nuovi follower acquisiti solo durante la settimana del festival. Il successo digitale si è poi riversato sui palchi di tutta Europa. Il tour 'Teletony' ha collezionato 23 date sold out tra Italia e capitali europee, superando 25.000 biglietti venduti, con il primo Fabrique di Milano esaurito in appena 8 ore. E l'onda è andata avanti con il tour estivo con oltre 30 date nei principali festival italiani. L'apice di questa consacrazione live è però atteso per il 4 settembre, quando con il suo 'Concertony' sarà l'unico artista italiano ad esibirsi da headliner agli I-DAYS Milano Coca-Cola, uno dei festival più prestigiosi d'Europa.

E TonyPitony continua a spingere sull'acceleratore della creatività. Ha pubblicato a sorpresa il singolo 'L'ammor' in collaborazione con l'eclettico artista estone Tommy Cash, accompagnandolo con 'L'ammor - The game', un videogioco in stile 8-bit che espande ulteriormente il suo universo narrativo, e ha ianugurato l'estate con il brano 'Cadillac' che segna la prima collaborazione con Guè e Shablo. E quando sembrava aver già conquistato ogni ambito musicale, ecco la mossa successiva. Con la sua tipica irriverenza, ha annunciato sui social il suo debutto cinematografico: "Dopo aver cambiato la musica italiana, è il momento di cambiare anche il cinema italiano (in peggio)". Il film, intitolato 'Decreto Correttezza", è stato presentato a Ciné – Giornate di Cinema a Riccione e arriverà nelle sale nel 2027 con Vision Distribution.

Quindi, che fine ha fatto TonyPitony? Non è sparito. Ha conquistato la musica del 2026 e sta già apparecchiando la tavola per prendersi anche il cinema del 2027. E chissà che Stefano De Martino non possa decidere di volerlo nel suo Festival di Sanremo, questa volta in gara tra i Big. L'artista, però, aveva già messo in chiaro le sue regole del gioco: “La partecipazione l Festival? La prenderei in considerazione, ma solo a modo mio. A loro rischio e pericolo”, aveva dichiarato. “Non ci andrei per adattarmi, ma per portare il mio linguaggio". Insomma, "o tutto o niente”.