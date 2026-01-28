circle x black
Damiano David, Dove Cameron svela il retroscena sulla proposta di matrimonio: "Non me lo aspettavo"

L'attrice ha raccontato tutti i dettagli del fidanzamento con il cantante

Damiano David e Dove Cameron - fotogramma/ipa
Damiano David e Dove Cameron - fotogramma/ipa
28 gennaio 2026 | 12.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Una proposta di matrimonio arrivata in un modo del tutto inaspettato. Dove Cameron ha raccontato per la prima volta il retroscena sul suo fidanzamento con Damiano David. La proposta risale allo scorso ottobre, ma la coppia ha scelto di rendere pubblica la notizia solo mesi dopo, esattamente lo scorso 3 gennaio.

L'attrice e cantante, ospite al 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', dove era presente per promuovere il suo nuovo film '56 Days' ha rivelato che Damiano le aveva già confidato di aver scelto l'anello senza però anticiparle quando sarebbe arrivato il fatidico momento.

"Stavamo facendo le valigie - ha raccontato Cameron - e io sono la versione peggiore di me stessa quando faccio le valigie. Non ho mai imparato a fare i bagagli bene. Ne sono sempre terrorizzata, come se fosse la mia prima volta. Ci sono vestiti ovunque”, ha detto l'attrice che ha ricordato cosa indossava in quel momento.

"Una maglietta oversize, niente trucco, i capelli ancora un po' bagnati dalla doccia", ha detto Cameron che correva per casa come una trottola. Ma qualcosa in quel momento le ha fatto capire che Damiano stava per fare un passo importante. "È stato esattamente come se avessi dimenticato come si vive per un minuto. Il mio cervello si è spaccato a metà. E poi sono andata in soggiorno e lui aveva qualcosa in mano".

Proprio nel nido del loro amore, Damiano David le ha spiegato perché ha scelto proprio quel momento e quel luogo: "So che alcune ragazze vogliono petali di rosa... ma la nostra vita è già così grande e piena di emozioni pubbliche. Voglio lavare i piatti con te, fare il bucato, cucinare insieme. Ti voglio con la tua maglietta oversize. Questa è la vita che ho scelto. Vuoi sposarmi?". Questa la proposta di matrimonio che ha fatto pensare all'attrice "è proprio l'uomo della mia vita".

