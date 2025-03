Daredevil 'rinasce' su Disney+, la nuova serie ora nella casa dei contenuti Marvel

La nuova serie Marvel Television 'Daredevil: Rinascita' ha debuttato il 5 marzo su Disney+ con i primi due episodi, segnando il ritorno del supereroe nel suo habitat naturale, Disney+, la casa dei contenuti Marvel. Infatti, sulla piattaforma streaming sono disponibili anche tutti i capitoli dedicati al diavolo di Hell’s Kitchen, oltre a 'Jessica Jones', 'Luke Cage', 'Iron First', 'The Defenders', 'Agents of S.H.I.E.L.D.', 'Agent Carter', 'The Punisher'.

Quella attualmente disponibile su Disney+ è la più grande raccolta Marvel con centinaia di ore di film e serie tv, tra cui spiccano film targati Marvel Studios del Marvel Cinematic Universe come 'Avengers: Endgame', 'The Marvels' e 'Guardiani della Galassia: Volume 3' così come altri franchise cinematografici Marvel tra cui 'Deadpool', 'X-Men' e i 'Fantastici 4'. E ancora: serie Marvel Television come 'Agatha All Along' e 'Loki'; serie Marvel Animation tra cui 'Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere', 'X-Men '97', 'What If...?'; speciali, corti e documentari dietro le quinte come Marvel Studios Assembled oltre a contenuti kids come 'Spidey e i suoi fantastici amici'.

Dalla sua uscita, 'Daredevil: Rinascita' è al primo posto della 'Top 10' italiana della piattaforma Disney+. Al centro della storia c'è Murdock (interpretato da Charlie Cox), un avvocato non vedente con abilità potenziate, combatte per la giustizia attraverso il suo frenetico studio legale, mentre l'ex boss della mafia Wilson Fisk (interpretato da Vincent D’Onofrio) persegue i suoi impegni politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, i due uomini si trovano in un’inevitabile rotta di collisione. I nuovi episodi della serie usciranno su Disney+ tutti i mercoledì.