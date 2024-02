Dargen D'Amico interrotto da Mara Venier a Domenica In oggi, 11 febbraio 2024, dedicata totalmente Festival di Sanremo che si è chiuso ieri con la vittoria di Angelina Mango. Dargen D'Amico, in gara al Festival con il brano Onda Alta, rispondendo alle domande di giornalisti e opinionisti presenti all'Ariston ha toccato il tema dell'accoglienza e dei migranti. "In Italia c'è sempre stata la regola dell'ospitalità e dell'accoglienza. Una volta le porte erano aperte, i bambini entravano in casa e dicevano: "Ho fame". Nessuno gli domandava "Da dove vieni? Chi è tuo papà?". Gli davano da mangiare. Se avevano freddo, li coprivano. E' questo il nostro bagaglio genetico. Se non proteggi un bambino, niente funzionerà. Questo mi spaventa e io lo comunico".

Il cantante ha proseguito: "L'Italia è un paese che si sta rimpicciolendo. Ci sono tante occasioni da considerare. Non si parla mai del fatto che la bilancia economica dell'immigrazione è in positivo, gli immigrati mettono nelle casse statali per pagare le nostre pensioni e più di quello che paghiamo per l'accoglienza. Queste statistiche andrebbero affrontate".

Il dibattito è stato quindi interrotto da Mara Venier: "Qui però è una festa, parliamo di musica. Ci vorrebbe troppo tempo per affrontare determinate tematiche. E' difficile in tre parole dire tutto questo. Ci vorrebbe più tempo e non ce l'abbiamo, dobbiamo far cantare gli altri. Sono tematiche importanti. Voi fate domande alle quali si deve rispondere in modo dettagliato, ci vorrebbe più tempo", ha detto rivolgendosi agli opinionisti. Lasciando l'Ariston, Dargen D'Amico ha chiosato: "Anch'io mi scuso, solo che non riesco a non rispondere alle domande".