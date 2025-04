Dazi, Al Bano: ''Bene Meloni che sta operando con diplomazia, dialogo è unica via''

Il cantante che produce olio e vino nella sua tenuta a Cellino San Marco: ''Con violenza non si ottiene mai nulla, c'è sempre soluzione a tutto''

"Bisogna operare con diplomazia. Bene sta facendo il nostro presidente il Consiglio Giorgia Meloni che andrà da Trump''. Così Al Bano Carrisi con l'Adnkronos, commenta l'introduzione dei dazi da parte degli Usa. Il cantante da molti anni produce vino e olio nella sua tenuta di Cellino San Marco e ne esporta una piccola parte anche negli Stati Uniti. Per il cantante pugliese "l'unica via possibile è il dialogo, perché con la violenza ottieni solo la violenza''. Il cantante afferma di non essere comunque particolarmente preoccupato: "Alla fine c'è sempre una soluzione a tutto - prosegue Al Bano - io mi auguro che sia solo una situazione temporanea e soprattutto aggiustabile''.

''L'America ha dato e ha avuto - prosegue - stessa cosa l'Italia. Ora cerchiamo di non esasperare i rapporti con gli Usa con conseguenze di carattere finanziario, soprattutto in un momento così critico per l'economia italiana. Confido - ribadisce Al Bano - nel governo Meloni''. (di Alisa Toaff)