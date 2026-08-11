Il cantautore ha espresso il suo parere sul palco del Festival della Cultura ad Alassio
Zucchero Fornaciari ospite lunedì 10 agosto al Festival della Cultura di Alassio, ha commentato senza mezzi termini, le novità legate all'Eurovision Song Contest e la scelta di Stefano De Martino come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo.
E proprio sulla decisione di affidargli il ruolo come direttore artistico, Zucchero ha commentato: "Se lo fa lui, faccia lui. A me non interessa. Boh, magari ha delle qualità nascoste". Quanto alla possibilità che non sia necessariamente il vincitore del Festival di Sanremo a rappresentare l'Italia all'Eurovision ha risposto: "Cosa ne penso del fatto che non necessariamente chi vincerà il Festival andrà all’Eurovision? A me che ca**o frega".
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Zucchero, inoltre, ha indicato chi, secondo il suo parere, avrebbe potuto ricoprire l’incarico per la kermesse canora: "Io farei direttore artistico Senardi. Non perché è qui ora, ma per le conoscenze che ha". Dal pubblico, poi, qualcuno ha urlato: "Non capisce niente", riferendosi a De Martino. Un commento che Zucchero ha sentito e al quale ha replicato: "Questo lo hai detto tu. Io posso dire che non lo conosco come cultore musicale".