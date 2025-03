Deva Cassel e Saul Nanni si sono concessi una vacanza in totale relax, dopo un lungo periodo di promozione della serie Netflix 'Il Gattopardo'. L'attrice, figlia dei divi Monica Bellucci e Vincent Cassel, ha postato su Instagram una serie di scatti che hanno come sfondo una località esotica.

La fuga romantica

Tra palme, gamberetti, acqua di cocco e capelli salati, Deva ha condiviso con i suoi fan anche una dolcissima fotografia di lei e Saul accoccolati sul lettino in spiaggia. I due si sono conosciuti proprio sul set de 'Il Gattopardo', dove interpretano i personaggi di Angelica e Tancredi, e da quel momento non si sono più lasciati.

Giovani, belli (anzi bellissimi) e innamorati, attualmente vivono tra Roma e Parigi e sono più affiatati che mai. Deva e Saul hanno raccontato di essere usciti insieme, fuori dal set, per essere più disinvolti e naturali durante le riprese. E la frequentazione si è trasformata presto in amore.

Deva Cassel chi è

Deva Cassel nasce a Roma il 12 settembre del 2004. Figlia dell’attrice italiana Monica Bellucci e dell’attore francese Vincent Cassel. Deva è crescita tra Parigi e Rio de Janeiro, oltre al francese e l’italiano parla altre tre lingue.

Deva prende ispirazione dalla mamma, con la quale condivide la passione per moda, e comincia giovanissima la carriera di modella quando nel 2019 diventa il volto di Dolce & Gabbana per il lancio del profumo ‘Dolce Shine’ con lo spot girato in Costiera Amalfitana. Nel 2021 diventa ambasciatrice per ‘Dolce Rose’ con set a Bellagio sul Lago di Como. Comincia ad apparire sulle copertine di rivista di moda importanti come Vogue, Elle e Harper’s Bazaar. Nel marzo del 2024 è diventata fashion e beauty ambassador anche per ‘Christian Dior’.

Deva è alta 1 metro e 75 centimetri, alla Milano Fashion Week del 2022 ha sfilato per 'Dolce & Gabbana' e da quel momento è diventata una presenza fissa nelle passerelle.

Il debutto nel cinema

Nel 2023 debutta come attrice nel film italiano ‘La bella estate’ di Laura Luchetti, ispirato all'omonimo romanzo di Cesare Pavese. E nel 2024, prende parte al doppiaggio per il film d’animazione Inside Out 2, prestando la voce al personaggio di Ennui.

Dal 5 marzo 2025 su Netflix è disponibile la serie televisiva italo-inglese ‘Il Gattopardo’ dove Deva Cassel è protagonista e interpreta il ruolo di Angelica Sedàra, in quello che è il secondo adattamento dell'omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa che nell'omonimo film del 1963 diretto da Luchino Visconti il suo personaggio fu di Claudia Cardinale: "Per me è stato un onore incarnare il personaggio che ho letto nel libro, ci siamo ispirati a quello. Ho preferito non ispirarmi al lavoro fatto da Claudia Cardinale, avevo visto il film tanti anni fa e non l’ho voluto riguardare, ho voluto affidarmi ai registi e alla loro idea", ha detto l'attrice.