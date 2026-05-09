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Diletta Leotta mamma bis, è nato Leonardo: i primi scatti di famiglia

Il volto di Dazn ha annunciato sui social la bella notizia

Diletta Leotta, Loris Karius - fotogramma/ipa
Diletta Leotta, Loris Karius - fotogramma/ipa
09 maggio 2026 | 19.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Diletta Leotta è diventata mamma bis. La conduttrice, volto di Dazn, ha annunciato sui social la nascita del suo secondo figlio, nato dall'amore con il marito Loris Karius. Il piccolo si chiama Leonardo, come rivelato negli scatti condivisi sul suo canale social oggi, sabato 9 maggio, dove compare anche la primogenita della coppia, Aria, nata il 16 agosto del 2023. Nelle immagini pubblicate, il primo ritratto della famiglia al completo.

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L'annuncio della seconda gravidanza era arrivato lo scorso 10 dicembre. "Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. Aria sta diventando una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio", aveva scritto il volto di Dazn.

L'annuncio era stato accompagnato da una foto di famiglia 'allargata', con Karius, ex portiere del Liverpool oggi allo Schalke 04, che abbraccia Leotta e la figlia Aria e con una mano tocca la pancia di Diletta.

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diletta leotta loris karius diletta leotta mamma
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