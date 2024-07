'Diluvio in testa', il 19enne Niclo canta le relazioni tossiche

L'oscurità può diventare una risorsa narrativa soprattutto quando si lascia campo libero all'istinto. E' questa la cifra stilistica di Niclo, cantautore salentino al suo secondo singolo dopo il debutto con 'Sognavo tanto', uscito in autunno. Il follow up musicale 'Diluvio in testa' dimostra quanto la purezza in musica ripaghi. Niclo scrive e canta per dare un sottofondo di significato al suo dolore; una sofferenza che non è fine a se stessa anzi, è iniettata di speranza perché dentro le canzoni di Niclo ci sono i sogni, quelli che ti fanno scrivere i pensieri sul cielo ed esprimere la tempesta interiore che è dentro ognuno di noi. L'artista di Copertino scrive per il piacere di scrivere senza prefiggersi altro scopo che non fosse quello di scrivere.

Con 'Diluvio in testa', produzione creativa di Squarta & Gabbo e ritornello catchy, Niclo è pronto al grande salto, ma il talento non può portare lontano senza determinazione e l'artista non è facile preda di un tempo che cambia veloce. Generatore di emozioni, il 19enne Niclo ha la capacità di liberare dalle catene i sentimenti di chi lo ascolta, perché per lui la musica è un flusso di note che riempie l'anima. Il singolo è accompagnato da un videoclip per la regia di Giulio Donato e vede la partecipazione dell'attrice Greta Gasbarri vincitrice del nastro d’argento per il film 'Mia' di Ivano De Matteo. Così l'artista racconta la canzone: "'Diluvio In Testa' è il mio nuovo singolo, con questo brano racconto la storia di un ragazzo che è consapevole di vivere una relazione tossica, che lo sta distruggendo interiormente e non gli sta facendo vivere quei bei momenti che ha sognato in passato".

"Ho deciso di girare 'Diluvio in testa' in 1:1, formato quadrato, per rappresentare al meglio la sensazione malinconica alla fine di una storia d’amore in cui tutto ci sembra chiuso e soffocante -racconta il regista Giulio Donato in merito al videoclip- Partendo dalle parole di Niclo, ho cercato di ricreare quell’atmosfera con un’estetica minimale e rarefatta, in degli ambienti essenziali, intrecciando i suoi sguardi con quelli dell’attrice, Greta Gasbarri, che ha subito colto le emozioni del video e ha saputo restituirle in modo molto delicato.

Lorenzo Niccoli, in arte Niclo, è nato il 21 ottobre 2005 a Copertino, un paese nella provincia di Lecce. La sua passione per la musica ha avuto inizio quando aveva solo 7 anni. Tutto è cominciato in una ludoteca, dove si divertiva a eseguire delle cover dei brani dei Modà. Da quel momento, un'avventura è iniziata quasi per gioco. Intorno ai 12 anni, ha iniziato a comporre i suoi primi brani. La musica è diventata il modo per ritrovare sé stesso, per esprimere le sue emozioni e per condividere le sfide dell'adolescenza. Man mano che è cresciuto, ha capito che questa passione stava diventando una vera e propria necessità. Lorenzo ha sempre avuto difficoltà a comunicare direttamente con le persone, ma la musica gli ha insegnato che dove le parole non possono arrivare, la musica può farlo. Il 3 novembre pubblica il suo primo singolo intitolato 'Sognavo Tanto', prodotto da Squarta & Gabbo.