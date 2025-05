Disney, tra le novità Lucio Corsi voce del film 'Elio' e Alessandro Cattelan giudice di 'Igt'

Lucio Corsi tra le voci del film d'animazione Disney e Pixar 'Elio' e Alessandro Cattelan tra i giudici di 'Italia's Got Talent'. E non solo. Il 6 giugno 'FolleMente' arriva su Disney+ e dalla prossima stagione la piattaforma streaming di Topolino sarà la casa della Uefa Women’s Champions League in Europa. Queste sono solo alcune delle novità presentate a Milano da The Walt Disney Company Italia in occasione del primo Disney Italia Showcase. Il 18 giugno arriva nelle sale 'Elio'. Il cantante di 'Volevo essere un duro' anima l'ambasciatore Tegmen. Con lui Andrea Fratoni è la voce di Elio, Alexander Gusev di Glordon, Alessandra Mastronardi della zia di Elio, Olga Solís, Adriano Giannini di Lord Grigon e Neri Marcorè di Manuale Universale dell’Utente.

A seguire, sono saliti sul palco i giudici di 'Italia’s Got Talent': Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini e la new entry di quest’anno Alessandro Cattelan, insieme a Fru dei The Jackal, uno dei due conduttori dello show in coppia con Aurora Leone. L'evento è stata anche l'occasione per annunciare che la finale del talent show (prodotto da Fremantle Italia) sarà trasmessa in diretta streaming su Disney+ il 31 ottobre, la prima volta in Italia per uno show di intrattenimento. Mentre la nuova edizione debutterà il 5 settembre in esclusiva sulla piattaforma streaming, con un nuovo episodio disponibile ogni settimana. Tra i protagonisti di 'Disney Italia Showcase' anche il regista Paolo Genovese e gli attori Pilar Fogliati, Edoardo Leo e Vittoria Puccini che hanno annunciato che 'FolleMente' - la commedia italiana più vista della stagione cinematografica - debutterà il 6 giugno sulla piattaforma,

Nel corso del Disney Italia Showcase spazio anche allo sport. Dalla prossima stagione, infatti, la piattaforma streaming sarà la casa della Uefa Women’s Champions League in Europa, dando agli spettatori la possibilità di guardare ogni partita in diretta senza costi aggiuntivi. L’annuncio arriva dopo la firma di un accordo di cinque anni con cui The Walt Disney Company ha ottenuto i diritti di trasmissione in diretta della competizione dal 2025/26 al 2029/30. La copertura su Disney+, l’unica piattaforma dove gli utenti potranno seguire tutte le partite della competizione in diretta, avrà inizio a ottobre 2025, dando il via a una nuova era della Uefa Women’s Champions League con l’introduzione del format che prevede una fase campionato con 18 squadre. Tutte le 75 partite della competizione, dalla fase campionato fino alla finale del 2026 all’Ullevaal Stadion di Oslo, saranno trasmesse in diretta su Disney+, offrendo al pubblico ancora più entusiasmo, imprevedibilità e grandi incontri. Il nuovo accordo continua ad alimentare l’attenzione crescente attorno al calcio femminile, garantendo ai tifosi di tutte le generazioni una copertura di alta qualità e una visibilità di rilievo. Espn, il brand sportivo multipiattaforma di Disney, produrrà tutte le partite in diretta per Disney+ con un commento offerto in diverse lingue, assieme a una programmazione pre e post-partita.

Nel 2025, sono previsti su Disney+ nuovi e attesissimi titoli Studios. 'Predator: Killer of Killers' arriverà il 6 giugno. Il film animato originale d’azione e avventura targato 20th Century Studios è ambientato nell’universo di Predator. La storia antologica segue tre dei guerrieri più feroci della storia umana: una razziatrice vichinga che guida il suo giovane figlio in una sanguinosa missione in cerca di vendetta, un ninja nel Giappone feudale che si ribella al fratello samurai in una brutale lotta per la successione, e un pilota della Seconda Guerra Mondiale che decolla per indagare su una minaccia ultraterrena che incombe sulla causa degli Alleati. Tuttavia, sebbene questi guerrieri siano assassini a pieno titolo, sono solo prede per il loro nuovo avversario: il killer dei killer per eccellenza.

Il prossimo 25 giugno debutta in Italia la serie Marvel Television 'Ironheart'. Ha come protagonista Dominique Thorne nel ruolo di Riri Williams, una giovane e geniale inventrice le cui armature competono con le migliori del Marvel Cinematic Universe. Ambientata dopo gli eventi di 'Black Panther: Wakanda Forever', 'Ironheart' contrappone la tecnologia alla magia quando Riri – determinata a lasciare un segno nel mondo – torna a Chicago, la sua città natale. La sua idea unica di costruire armature di ferro è geniale, ma nel perseguire le sue ambizioni, si ritrova coinvolta dal misterioso ma affascinante Parker Robbins alias "The Hood" (Anthony Ramos). La serie è interpretata anche da Lyric Ross, Alden Ehrenreich, Regan Aliyah, Manny Montana, Matthew Elam e Anji White. Chinaka Hodge è head writer; gli episodi sono diretti da Sam Bailey e Angela Barnes. Prossimamente tornerà la celebre serie Marvel Television 'Daredevil: Rinascita', rinnovata per una seconda stagione. Avranno un nuovo capitolo anche diversi show come 'Only Murders in the Building', che tornerà per una quinta stagione, 'Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo', di cui è stata annunciata la terza stagione in attesa del debutto questo dicembre della seconda, oltre a 'High Potential', 'Paradise' e la serie FX 'Shōgun', tutte confermate per una seconda stagione.

In occasione del primo Disney Italia Showcase, i presenti hanno potuto ripercorrere i tanti titoli Disney e Pixar, Marvel Studios, Disney, 20th Century Studios e Searchlight Pictures in arrivo nei cinema italiani nei prossimi mesi: oltre 'Elio', 'I Fantastici 4: Gli Inizi' (23 luglio 2025), 'Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo' (6 agosto 2025), 'I Roses' (27 agosto 2025), 'TRON: Ares' (9 ottobre 2025), 'Predator: Badlands' (6 novembre 2025), 'Zootropolis 2' (26 novembre 2025) e 'Avatar: Fuoco e Cenere' (17 dicembre 2025). Ultimo ma non ultimo 'Deliver Me from Nowhere': l'atteso adattamento cinematografico dell'affascinante racconto di Warren Zanes segue la realizzazione dell'album 'Nebraska' di Bruce Springsteen del 1982. Previsto nelle sale nel 2025, il film è scritto e diretto da Scott Cooper e vede come protagonista Jeremy Allen White (star delle serie 'The Bear' e 'Shameless') nei panni del musicista visionario che intraprende un viaggio emotivo per registrare 'Nebraska'.