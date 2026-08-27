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Addio Dolly Parton, quasi 20 milioni di stream su Spotify: il più alto della sua carriera

Gli streaming complessivi sono aumentati di oltre il 1.260% a livello globale

Dolly Parton - fotogramma/ipa
Dolly Parton - fotogramma/ipa
27 agosto 2026 | 11.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dolly Parton ha ottenuto oltre 19,8 milioni di stream su Spotify ieri, mercoledì 25 agosto. È stato in assoluto il giorno di streaming più grande della sua carriera, in aumento di oltre 1.260% a livello globale. Gli ascolti della sua discografia hanno registrato così una forte spinta dopo la notizia della sua scomparsa, avvenuta martedì a Nashville.

Secondo i dati condivisi dalla piattaforma Spotify, gli streaming complessivi dell'artista sono aumentati di oltre il 1.260% a livello globale il 25 agosto rispetto alla media giornaliera dei giorni precedenti. Inoltre, l'incremento è stato ancora più significativo negli Stati Uniti, raggiungendo il 2.320%.

In particolare, sono dieci i brani entrati nella classifica delle canzoni più ascoltate, in ordine di streaming: 'Jolene', '9 to 5', 'Islands in the Stream', 'I Will Always Love You', 'Here You Come Again', 'Coat of Many Colors', 'Tyrant', 'Why'd You Come in Here Lookin' Like That', 'My Tennessee Mountain Home' e 'There Was Jesus'.

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