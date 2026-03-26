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Domani sciopero dei giornalisti, da Rai a Mediaset possibili cambi di palinsesti e tg ridotti

La protesta della categoria per il rinnovo del contratto scaduto da ormai 10 anni

Tv - Fotogramma
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26 marzo 2026 | 19.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Domani, venerdì 27 marzo, per 24 ore i giornalisti italiani di quotidiani, agenzie di stampa, periodici, testate web, televisioni e radio a diffusione nazionale si asterranno dal lavoro per il rinnovo del contratto, scaduto da ormai 10 anni. Sul fronte tv, da Rai a Mediaset, da Sky a La7, saranno inevitabili variazioni di palinsesti, telegiornali in forma ridotta, spostamenti di orario per diversi programmi.

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Per quanto riguarda la Rai, lo sciopero comincerà alle 5.30 della mattina di domani per concludersi alla stessa ora di sabato 28 marzo. Se ancora non si conoscono i cambiamenti che subirà il palinsesto della tv pubblica, che dipenderanno anche dalla reale adesione allo sciopero, è prevedibile che le edizioni dei telegiornali andranno in onda in forma ridotta ed è ipotizzabile, ma non confermato, che possa essere data lettura di un comunicato sindacale che spieghi le ragioni dello sciopero, come già accaduto in altre occasioni.

Sul fronte Mediaset, a quanto apprende l'Adnkronos, le edizioni dei telegiornali avranno la durata ridotta di 12 minuti, senza servizi, e tutti con lettura del comunicato sindacale che renda edotti gli spettatori dei motivi dell'astenzione dal lavoro dei giornalisti. Sul fronte palinsesti, tutti i programmi Videonews saranno regolarmente in onda, anche loro con lettura del comunicato sindacale. 'Tg4-Diario del giorno' andrà regolarmente in onda, mentre anticipano 'Mattino 5' -che inizierà alle 8.17 anziché alle 8.42- e '10 minuti' su Rete4, che andrà in onda alle 19.10 invece che alle 19.30. Anche Sky, a quanto si apprende, manderà in onda i telegiornali in forma ridotta e senza i consueti live, al posto dei quali verranno trasmessi degli approfondimenti 'freddi' su diversi temi, dall'economia alla cultura alla politica.

Riproduzione riservata
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sciopero giornalisti tv italiana palinsesti telegiornali
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