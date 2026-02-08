circle x black
Cerca nel sito
 

Domenica In oggi 8 febbraio, gli ospiti di Mara Venier

In studio arriverà l'attrice spagnola Rocío Muñoz Morales che si racconterà tra carriera e vita privata

Mara Venier
Mara Venier
08 febbraio 2026 | 07.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna oggi 'Domenica In', il programma condotto da Mara Venier su Raiuno. Appuntamento oggi 8 febbraio alle 14 per una nuova puntata tra cinema, musica e attualità con un lungo elenco di ospiti.

In studio arriverà l'attrice spagnola Rocío Muñoz Morales che si racconterà - tra carriera e vita privata, caratterizzata dalla fine del rapporto con Raoul Bova - in un'ampia intervista con Mara Venier. Antonio Albanese e Giuseppe Battiston interverranno per presentare il film 'Lavoreremo da grandi', diretto dallo stesso Albanese, nelle sale in questi giorni.

Ampia pagina dedicata alla musica. Mika sarà in collegamento da Rouen in Francia per annunciare le nuove date del suo attesissimo tour europeo che farà tappa anche in Italia. In studio, i Tiromancino si esibiranno con il singolo 'Gennaio 2016', che ha anticipato il nuovo album appena pubblicato 'Quando meno me lo aspetto'.

Si avvicina Sanremo 2026 e non mancherà uno spazio dedicato al Festival con le esibizioni di Marco Carta, Formula 3, Nicola Di Bari, Marina Occhiena, Gian Pieretti, Tiziana Rivale, Valerio Scanu, pronti a reinterpretare alcuni dei brani più amati che sono stati protagonisti sul palco dell'Ariston.

Per l'attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i fatti della settimana insieme a Ilaria Grillini, Luca Bianchini e Antonio Caprarica in collegamento. Enzo Miccio racconterà la storia d' amore tra Ranieri di Monaco e Grace Kelly che con il loro matrimonio hanno fatto sognare una generazione intera. Infine, non mancherà il momento dedicato al divertimento con Teo Mammucari, protagonista del gioco 'La cassaforte di Domenica In'.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mara venier domenica in
Vedi anche
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza