In studio Antonella Venditti e Jerry Calà

Ultima puntata di Domenica In oggi, 18 maggio 2025. Mara Venier chiude la stagione della trasmissione di Rai 1 dagli Studi Fabrizio Frizzi.

Per l'ultima puntata della 49esima stagione, tra gli ospiti si parte con Antonello Venditti che ripercorrerà in musica alcuni suoi grandi successi come “Notte prima degli esami”, “Alta marea” e “Dalla pelle al cuore”, oltre a presentare il suo nuovo tour, già sold-out, dedicato ai quarant’anni del celebre brano “Notte prima degli esami”.

Jerry Calà racconterà, invece, i suoi anni ruggenti tra cinema e cabaret per poi esibirsi con l’orchestra di “Domenica In”, cantando alcuni classici del suo repertorio come “Maracaibo” e “Io, vagabondo”.

Quindi spazio a Teo Teocoli e Massimo Boldi che saranno protagonisti di alcuni divertenti sketch, ricordando gli anni del mitico locale “Derby” di Milano, dove si sono formati artisti come Enzo Jannacci, Cochi e Renato, Diego Abatantuono e tanti altri.

Spazio alla musica con Shel Shapiro, che si esibirà con un brano dei Beatles del 1997, intitolato “Eleanor Rigby”. Al termine della puntata non mancheranno i saluti e i ringraziamenti di Mara Venier: solo un arrivederci in attesa della 50esima edizione?