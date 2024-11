Nuovo appuntamento oggi, domenica 3 novembre, con Mara Venier a Domenica In alle 14:00 in diretta su Rai 1. Ecco chi sono tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di Domenica In

Domenica In si aprirà oggi con un talk su 'Ballando con le Stelle', il dance show che va in onda in prima serata il sabato. In studio accanto a Mara Venier arriveranno i concorrenti ballerini: Alan Friedman, Francesco Paolantoni e Massimiliano Ossini con le rispettive maestre di ballo,Giada Lini, Anastasia Kuzmina e Veera Kinnunen, mentre in qualità di opinionisti ci saranno Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Rossella Erra, Simone Di Pasquale, Alessandra Mussolini e Katia Ricciarelli.

In vista dell’uscita del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, poi, sarà presente in studio la signora Teresa Manes, mamma di Andrea Spezzacatena, il ragazzo che si è tolto la vita nel 2012 perché vittima di bullismo.

Red Canzian interverrà nel talk show per presentare il suo libro autobiografico “Cento parole”, mentre Marco e Marianna Morandi, parleranno del loro nuovo spettacolo dal titolo ‘Benvenuti a casa Morandi’, in tour nei teatri di tutta Italia per la regia di Pino Quartullo.

Kabir Bedi sarà in studio per presentare il film in cui è protagonista in onda in prima serata su Rai 1, domenica 3 novembre, dal titolo “Questione di stoffa”.

Per la musica di oggi, Benji & Fede si esibiranno nel salotto di Mara Venier con il loro nuovo singolo “Estate punk”, contenuto nel nuovo album “Rewind”.