Oggi, domenica 27 aprile, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 33ma puntata del talk show della domenica condotto da Mara Venier. Numerosi gli ospiti che interverranno in studio durante la puntata di oggi, dove sarà presente anche un talk per ricordare il pontificato di Papa Francesco.

Ospiti e anticipazioni

È Giorgio Panariello il primo ospite di 'Domenica In' che racconterà alcuni episodi divertenti della sua carriera e presenterà il suo nuovo spettacolo teatrale ‘E se domani’, che lo vedrà impegnato in tour in tutta Italia.

L’attore Pino Insegno che ha da poco festeggiato i quarant’anni di carriera, poi, si racconterà e anticiperà alcune novità della nuova edizione di ‘Reazione a catena’, al via su Rai1 dal prossimo 8 giugno.

Protagonisti anche Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, insieme a ‘Domenica In’ per un’intervista a tutto tondo, dalla loro storia d’amore che dura da venticinque anni, al bellissimo rapporto che li lega ai figli Jasmine e Albano Jr Carrisi.

Spazio alla musica con lo stesso Al Bano che si esibirà cantando alcuni successi come 'Nel sole', 'È la mia vita' e 'Felicità', mentre il cantautore Francesco Baccini si esibirà in un medley dei suoi brani 'Ho voglia d’innamorarmi', 'Le donne di Modena' e 'Sotto questo sole', oltre a presentare il nuovo album ‘Archi e frecce’.

Nel corso della puntata sarà presente anche un talk per ricordare il pontificato di Papa Francesco all’indomani del suo funerale, in studio Lino Banfi, Al Bano Carrisi, la giornalista Giovanna Botteri, il Direttore di Libero Mario Sechi, il Vescovo di Assisi Mons. Domenico Sorrentino e Padre Antonio Spadaro.