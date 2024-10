Nuova puntata di Domenica oggi, 6 ottobre. Dalle 14 su Rai 1 e Rai Italia Mara Venier conduce il celebre talk show con contenuti e ospiti di grande rilievo che spaziano dalla musica alla televisione.

La puntata si aprirà con un talk sulla puntata di ‘Ballando con le Stelle’, in studio i concorrenti ballerini, Luca Barbareschi, Francesco Paolantoni e Anna Lou Castoldi con i rispettivi maestri di ballo, Alessandra Tripoli, Anastasia Kuzmina e Nikita Perotti, mentre in qualità di opinionisti ci saranno Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Alba Parietti, Alessandra Mussolini e Pino Strabioli.

Ezio Greggio sarà protagonista di un’ampia intervista nella quale si racconterà tra carriera e vita privata.

Spazio alla musica con la celebre cantante Nikka Costa che, oltre a ripercorrere alcuni momenti importanti della sua carriera, si esibirà con il brano che l’ha resa famosa nel mondo “On my own” e con il suo nuovo singolo “It’s just love”.

Drusilla Foer, impegnata in tour a teatro con il suo spettacolo ‘Venere nemica’, interverrà per presentare la serie tv ‘Tutto chiede salvezza’, in onda sulle piattaforme digitali, oltre ad esibirsi cantando “Buonanotte Rossana”, un brano inedito di Lelio Luttazzi.

Il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, sarà in studio per parlare del suo ultimo libro ‘Il Dio dei nostri padri – Il grande romanzo della Bibbia’, mentre Giovanni Minoli interverrà per presentare la nuova serie televisiva ‘La storia siamo noi’, in onda su Rai 3 da lunedì 7 ottobre.