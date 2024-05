Petit ha 18 anni, da soli 10 giorni ha concluso la sua esperienza all'interno del talent show più famoso della tv e già spopola con il suo primo album (uscito il 17 maggio) che ha esordito in classifica Fimi direttamente al decimo posto. "Ero in macchina con il mio team quando ho avuto la notizia. È stata una sorpresa enorme e una grandissima emozione. Sono molto contento", commenta il finalista di 'Amici' che all'Adnkronos racconta l'esperienza del talent, i suoi piani per il futuro e chiarisce anche qualche curiosità sul suo conto. L'attrice Nadia Rinaldi? "Non è mia zia, è un'amica di famiglia. Non so perché sia uscita questa cosa" .

Nonostante non abbia vinto la finalissima di 'Amici', Petit si è detto soddisfatto per come stanno andando le cose. "Sono contento per Sarah che ha vinto, ma anche per me stesso, perché fuori dal programma, tutto sta andando molto bene", spiega il giovane cantautore che ha descritto come il tempo trascorso ad 'Amici' lo abbia aiutato a crescere sia artisticamente che personalmente.

Cresciuto con la passione per la musica grazie all'influenza soprattutto di suo padre, le prime influenze di Petit includono icone italiane come Pino Daniele e Franco Califano: "vengo da lì. Poi crescendo mi sono innamorato del rap". La musica, inizialmente un hobby, è diventata qualcosa di più serio lo scorso anno. "Il primo pezzo l’ho scritto alle elementari, ho ancora il video, ma non penso lo mostrerò mai", scherza Petit.

Oggi, tra le sue principali fonti di ispirazione ci sono artisti internazionali come Drake e Gims, oltre alla scena urban napoletana: "Sarebbe fantastico collaborare con loro", confida. E guardando al futuro, Petit è entusiasta dei suoi prossimi impegni. "Adesso ci sono gli instore e sto preparando l'estate con alcune date live. Non appena avrò un momento libero voglio fare tanta musica. Per ora sto pensando a questo". Sanremo? "Sarebbe un onore esserci però per ora stiamo pensando all'estate e vediamo cosa succederà", afferma il cantante sottolineando il suo desiderio di rimanere concentrato sul presente.

L'esperienza del talent lo ha aiutato a crescere sia artisticamente che personalmente, aiutandolo a sviluppare non solo le sue capacità musicali, ma anche la sua resilienza e autostima. Il suo consiglio per chi vuole intraprendere lo stesso percorso è chiaro: "Lavorare sodo e ascoltare i consigli delle persone di cui ti fidi. Prendete tutto e fatelo vostro". Infine, una piccola nota personale: la sua storia d'amore sbocciata all'interno del talent con la ballerina Marisol. "Con lei va tutto bene", confida Petit. (di Loredana Errico)