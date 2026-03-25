Duffy si confessa, il dramma del rapimento e la violenza subita al centro del doc Disney+

Duffy, la cantautrice gallese diventata un fenomeno globale nel 2008 con la hit 'Mercy', dopo essersi ritirata dalla vita pubblica è pronta a raccontare la sua storia in un documentario targato Disney+. Nel 2020, Duffy aveva rivelato in un post sui social di essersi allontanata dalla musica nel 2010 dopo essere stata rapita e aver subito violenze sessuali.

"Era il mio compleanno, sono stata drogata per alcune settimane e portata in un altro Paese", aveva scritto nel post. L'autore della violenza - il cui nome non è mai stato reso noto - "diceva velatamente di volermi uccidere. Non mi sono rivolta alla polizia perché temevo che, se qualcosa fosse andato storto, lui mi avrebbe uccisa. Non potevo rischiare che la situazione venisse gestita male o che finisse ovunque sui giornali mentre ero ancora in pericolo". Alla fine, si è rivolta alla polizia, come ha raccontato nel post, confessando di essersi sentita "terrorizzata" da quel momento.

Ad annunciare il documentario è stata Angela Jain, responsabile dei contenuti di Disney+ per l’area Emea, durante il festival Series Mania, in programma fino al 27 marzo a Lille, in Francia. "Lei ci ha affidato la sua storia, quindi abbiamo una grande responsabilità nel trattarla con cura e sensibilità, perché è la prima volta che parla pubblicamente di ciò che le è successo", ha dichiarato Jain. La produzione del documentario, diretto da Gil Callan, inizierà a breve e attraverserà la vita di Duffy: dalla sua infanzia in Galles al successo, fino al ritiro dalla vita pubblica in seguito alla terribile esperienza che ha vissuto.