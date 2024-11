Elena Sofia Ricci: "Teresa Battaglia tornerà in tv, sceneggiatori già al lavoro"

"Teresa Battaglia ritornerà in tv, gli sceneggiatori sono già al lavoro per la terza serie. Ruvida, scontrosa, dura, una donna piena di cicatrici, eppure empatica, umanissima, con un segreto con cui combatte. Felice del successo degli ascolti di 'Ninfa dormiente. I casi di Teresa Battaglia', anche se la fiction non strizza l'occhio ad un pubblico classico di Rai1. E' ruvida, osé, a volte spaventosa". L'attrice Elena Sofia Ricci, protagonista delle serie tv, ispirata ai romanzi di Ilaria Tuti, à soddisfatta della vittoria nel prime time della sua 'eroina'. "Sul set un gruppo di lavoro meraviglioso - aggiunge parlando all'Adnkronos- in luoghi di incanto a meno 12, meno 14 gradi sotto zero, faticoso, ma indimenticabile. Spero però che la prossima serie possa andare in onda un pò prima. Non sono una fan dei social, ma li leggo, ed è quello che chiedono i telespettatori".

Una vita nel teatro con una passione per la danza. "Non ho continuato anche se a 'Ballando con le Stelle' ho fatto la mia figura - confessa- Non ho un fisico da ballerina, ma ho un bel collo del piede, a 'Ballando' ho puntato soprattutto sull'interpretazione, ma la notte prima non ero riuscita e prendere sonno". La danza è un'arte di famiglia, la sorella di Elena Sofia Ricci è una famosa danzatrice e coreografa, Elisa Barucchieri. "Con mia sorella Elisa ci siamo ritrovate dopo circa 30 anni (figlie di uno stesso padre, ma di madri diverse n.d.r.), divise alla nascita, ma negli anni abbiamo recuperato gli anni di lontananza, unite dallo stesso amore per la scena, dagli stessi valori, da uno stesso sguardo verso il nostro lavoro, di assoluto rispetto per il prossimo, di comunicazione profonda con i pubblico. Al di là del gesto, la di là della parola".

Ottimista sul lavoro che in tutti questi anni hanno fatto le donne nel campo dell'arte, del cinema, dello spettacolo dal vivo, come dimostra anche il successo della serie tv 'Inganno', interpretata da Monica Guerritore. "E' vero, le cose stanno cambiando grazie anche a noi, a tutte quelle attrice che hanno lasciato che il loro corpo rimanesse vero, di una bellezza naturale e non artificiale - risponde Elena Sofia Ricci - E Monica Guerritore è portatrice sana di questa mia assoluta convinzione. E poi - prosegue- inutile negare l'apporto delle donne alla regia. Comencini, Golino, Archibugi, Ramazzotti, Maura Delpero... Le donne sono esplose, sentivamo la mancanza del loro sguardo sull'emotività, sui sentimenti, anche sul dolore, sulla fragilità. Ci siano liberate dagli stereotipi, conquistato la nostra personalissima libertà, a volte -conclude la grande attrice italiana- pagata a carissimo prezzo nel privato. Una libertà che fa si che il ruolo della donna sia amato, accettato e soprattutto desiderato".