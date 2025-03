Da via Elio Lampridio Cerva a via Eleonora Giorgi. La strada del bacio fra Nadia e Manuel, finale del film Borotalco potrebbe cambiare nome dopo una petizione lanciata su change.org che chiede di intitolare la strada all'attrice, scomparsa ieri a 71 anni. Eppure non tutti sembrano convinti e i residenti si dividono tra favorevoli e contrari