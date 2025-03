In collegamento con Caterina Balivo, l'ex compagno dell'attrice ha ricordato gli anni passati insieme

Andrea De Carlo ha ricordato gli anni vissuti al fianco di Eleonora Giorgi. "Era una donna che sapeva affrontare le emergenze e ne aveva avute tante nella sua vita", così lo scrittore, in collegamento con 'La volta buona' ha parlato dell'attrice morta ieri, lunedì 3 marzo, dopo una lunga malattia.

Le parole di Andrea De Carlo

"Ha passato periodi molto difficili, fin dall'infanzia. Però è riuscita sempre a reagire, spesso a prevenire le situazioni più difficili che avrebbero spaventato molta altra gente", ha detto Andrea De Carlo ricordando il coraggio con il quale Eleonora Giorgi ha affrontato la lunga battaglia contro il tumore al pancreas.

11 anni di amore e rispetto reciproco: "Il nostro amore era adolescenziale - spiega Andrea De Carlo - anche se non avevamo sedici anni. Vite complicate, avevamo figli piccoli entrambi e avevamo due caratteri molto diversi".

E spiega: "Eleonora è cresciuta sotto l'occhio pubblico ed era la sua natura essere al centro dell'attenzione. Io, al contrario, sono stato sempre molto schivo, quindi per me non era facile avere quel tipo di esposizione. Ma questo era compensato da un'estrema intensità di scambio"

E su Eleonora Giorgi ha aggiunto: "Era una donna estremamente intelligente, con una visione del mondo lucida e ha avuto esperienze tali che le avevano consentito di conoscere il mondo da angolazioni diverse, da diva del cinema ma anche da moglie di un uomo potente, come lo era stato il suo primo marito (Angelo Rizzoli, ndr)".