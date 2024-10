Festa del Cinema di Roma, Elisa Fuksas: "'Marko Polo' è il funerale al film che non ho potuto fare"

Il fallimento come liberazione al centro del nuovo film di Elisa Fuksas 'Marko Polo', in anteprima alla 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Arriva dopo 'iSola' e 'Senza fine' quello che la regista e scrittrice definisce "il funerale al film che non ho potuto fare, ma anche un miracolo", dice Fuksas all'Adnkronos. Ci sono voluti 5 anni di scrittura, condensati in 10 giorni di riscrittura, per questa pellicola sperimentale, un caleidoscopico collage di materiali: scene di copioni spariti o cambiati o riadattati negli anni, diventano fantasie o evocazioni dei possibili film mai fatti.

Fuksas, tra realtà e finzione, si trova a un bivio esistenziale quando il progetto cinematografico a cui ha lavorato per anni naufraga. Questo fallimento è l’inizio di una crisi profonda che mette in discussione non solo la sua carriera, ma anche la sua fede nel mondo, negli altri e in Dio. "Quando ti succede di fallire, ti ritrovi a chiederti in che modo successo e fallimento possano essere la stessa cosa", prova a investigare la voce fuori campo di Elisa, prontamente interrotta da quella della Madonna (Iaia Forte) che, spazientita, la ammonisce: "sei pesante e piena di dubbi è questo il problema. Non puoi combattere per qualcosa in cui non credi più". Desacralizzando la sua crisi, quella voce, quel pensiero forse delirante, quella figura sacra quanto profana, la spinge a reagire e a fare qualcosa: un pellegrinaggio.

Fuksas decide di ascoltarla e partire per un viaggio in nave che è tutto un fallimento – a partire dal fatto che la nave avrebbe dovuto essere la Marko Polo e invece è un’altra – insieme a sua sorella Lavinia Fuksas, alla sua sceneggiatrice Elisa Casseri e a Flavio Furno, l’attore protagonista del film fallito, alla volta di Međugorje, luogo suggerito dalla Madonna di cui conoscono poco e niente; ma sarà il viaggio stesso, tra incertezze e speranze, il vero pellegrinaggio. Ognuno di loro ha un nodo da risolvere, dubbi da sciogliere, paure e voglia di capire. Ognuno di loro fa i conti con i propri fallimenti, trovando a bordo quello che non si aspettava.

"In 'Marko Polo' esploro il fallimento. In una società come la nostra siamo costretti ad avere successo e non possiamo oscillare nei nostri risultati. Appena viene meno uno standard veniamo dimenticati. Questo film ti ricorda che c’è un’alternanza tra successo e fallimento", spiega Fuksas. "È un film che si è costruito nel tempo, per accumulo di questioni e vita, che nasce dalla realtà e però se ne libera chiedendo alla sua rappresentazione di dare dignità ed “eternità” a un momento che verrebbe altrimenti dimenticato, anzi rimosso: quello, appunto, del fallimento. Che poi fallire non è il contrario di succedere, mentre fallimento e successo li usiamo sempre come contrari". Ma è anche "un film sulla fede: non solo in Dio ma nel mondo, nell'altro e in quello che possiamo fare in questa piccola parentesi che si chiama vita", conclude.