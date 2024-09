L'aggiornamento della conduttrice che è stata ricoverata due volte in ospedale in pochi giorni

Dopo i due ricoveri in ospedale, Elisabetta Gregoraci è tornata a casa, ma per la piena ripresa è ancora necessario del tempo. La conduttrice ha scattato e condiviso una foto del suo braccio, mostrando che è ancora sottoposta a cure. La flebo indica sicuramente che, dopo le dimissioni, la showgirl non si è totalmente ripresa.

"Le mie vene urlano vendetta. Io sono un po' stanca ma sono in fase di ripresa", ha scritto sul social per poi mandare "un bacio" a tutti i follower che in questi giorni ha voluto tenere aggiornati sulle condizioni di salute, senza scendere nel dettaglio. "Volevo ringraziare per i tanti messaggi belli che mi avete mandato e mi state mandando", aveva scritto pochi giorni fa. "E poi arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti", aveva detto annunciando il ricovero in ospedale.

Nel nuovo scatto della flebo al braccio - dove si nota anche un bracciale dedicato al figlio, Nathan Falco Briatore - Gregoraci mostra che controlli e cure vanno avanti. Nonostante la stanchezza, però, vede un orizzonte più sereno: "-2 e se Dio vuole ci siamo", scrive.