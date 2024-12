Elton John lotta contro la cecità, oculista: "Mai sottovalutare infezione agli occhi"

Luca Menabuoni, past presidente Aimo, analizza le diverse cause che possono nascondersi dietro il problema. "La salute oculare è fragile e necessita di cure e attenzioni specifiche per prevenire complicazioni che potrebbero avere ripercussioni significative sulla qualità della vita"

"Negli ultimi 4 mesi non sono riuscito a vedere dall'occhio destro e l'occhio sinistro non è il massimo". Così la star inglese della musica Elton John in un'intervista ha gelato i suoi fan che aspettavano il nuovo album. L'artista ha raccontato che combatte con un'infezione agli occhi contratta a luglio in Francia e da allora non vede dall'occhio destro e ha una visione limitata a quello sinistro. A finire nel mirino è una probabile infezione oculare dovuta forse a una congiuntivite iperacuta.

"La situazione descritta da Elton John mette in evidenza una problematica seria legata alla salute degli occhi, in particolare con il rischio di complicazioni da infezioni oculari. La comunicazione dell'artista ha suscitato preoccupazione tra i fan e ha evidenziato come una condizione apparentemente comune come la congiuntivite possa portare a gravi conseguenze, inclusa la perdita della vista". Così all'Adnkronos Salute Luca Menabuoni, past presidente Aimo, Associazione italiana medici oculisti. "E' fondamentale - raccomanda - prestare attenzione a diversi aspetti nella cura degli occhi, specialmente per chi utilizza lenti a contatto. La trasmissione di agenti patogeni dall'acqua o una scarsa igiene possono esporre a infezioni potenzialmente debilitanti.

"La cheratite amebica, in particolare, rappresenta un rischio per i portatori di lenti a contatto, poiché l'ameba può penetrare nella cornea se le giunzioni epiteliali sono compromesse, come accade ai portatori di lenti a contatto - avverte lo specialista - Altre cause di gravi infezioni del segmento anteriore degli occhi sono quelle fungine e virali, particolarmente aggressive negli immunodefedati, e alcuni batteri saprofiti e non della congiuntiva; essenziale sensibilizzare le persone sull'importanza di adottare pratiche igieniche adeguate e di consultare un oculista al manifestarsi dei sintomi". In conclusione, "la salute oculare è fragile e necessita di cure e attenzioni specifiche per prevenire complicazioni che potrebbero avere ripercussioni significative sulla qualità della vita", chiosa Menabuoni.