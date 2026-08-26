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'Emily in Paris', la sesta e ultima stagione dal 24 dicembre su Netflix

Tra nuove ambizioni e nuovi amori, Emily si troverà ad affrontare scelte decisive che metteranno alla prova la sua lealtà

Emily in Paris - fotogramma/ipa
Emily in Paris - fotogramma/ipa
26 agosto 2026 | 16.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La sesta e ultima stagione di 'Emily in Paris' è attualmente in produzione in Francia e arriverà su Netflix il 24 dicembre. Il creatore e showrunner Darren Star ha dichiarato: "Volevo che l’ultima stagione di Emily in Paris fosse la più grande di sempre. In questa stagione abbiamo visitato diverse location e la Grecia era una delle destinazioni che volevamo davvero mostrare in modo spettacolare. È questo il bello dell’Europa: basta poco per ritrovarsi in un altro luogo straordinario, un’altra cultura, un’altra avventura. Volevo che il pubblico potesse viaggiare insieme a Emily".

Tra nuove ambizioni e nuovi amori, Emily si troverà ad affrontare scelte decisive che metteranno alla prova la sua lealtà. Ma quando conflitti professionali inaspettati e relazioni in continua evoluzione la costringono a riconsiderare dove risieda davvero il suo futuro, dovrà compiere un’ultima scelta tra la sua carriera, il suo cuore e la vita che ha costruito a Parigi.

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Emily in Paris ultima stagione Netflix
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