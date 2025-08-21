circle x black
'Emily in Paris', Lily Collins sbarca a Venezia: l'attrice avvistata in laguna per la stagione 5

Netflix ha rilasciato le prime immagini dei nuovi episodi, disponibili dal 18 dicembre

Lily Collins - (Netflix)
Lily Collins - (Netflix)
21 agosto 2025 | 12.39
Redazione Adnkronos
Dopo i giri in Vespa e le monetine lanciate nella Fontana di Trevi a Roma, Lily Collins - nei panni di Emily - sbarca a Venezia per le riprese di alcune scene della quinta stagione di 'Emily in Paris', dal 18 dicembre su Netflix con nuovi 10 episodi.

La stagione 5 della serie di successo creata da Darren Star - autore di alcuni titoli di successo come 'Sex and the City' e 'Beverly Hills 90210' - riparte dalla Capitale per poi fare tappa nella laguna. Ora Emily è a capo dell’Agence Grateau a Roma ed è pronta ad affrontare sfide professionali e sentimentali mentre si adatta alla vita in una nuova città. Ma proprio quando tutto sembra andare per il verso giusto, un’idea lavorativa si rivela un fallimento, con conseguenti delusioni amorose e ostacoli alla carriera. In cerca di stabilità, Emily si rifugia nel suo stile di vita francese, finché un grande segreto non minaccia uno dei suoi rapporti più stretti. Affrontando i conflitti con sincerità, Emily ne esce con legami più profondi, una rinnovata consapevolezza e la voglia di abbracciare nuove possibilità.

Nel cast torneranno Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Eugenio Franceschini (Marcello), Thalia Besson (Genevieve), Paul Forman (Nico), Arnaud Binard (Laurent G), Minnie Driver (Principessa Jane), Bryan Greenberg (Jake) e Michèle Laroque (Yvette).

emily in paris 5 emily in paris serie tv emily in paris netflix emily in paris venezia
