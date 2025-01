Dopo il ritiro di Emis Killa, la Rai ha chiarito che i cantanti big in gara al Festival di Sanremo 2025 resteranno 29. A quanto apprende l'Adnkronos, i tempi tecnici sarebbero ormai troppo stretti per effettuare una sostituzione.

Il chiarimento

Un chiarimento, quello della Rai, che si è reso necessario perché il regolamento del Festival recita che "in caso di esclusione, da qualsiasi motivo determinata, il Direttore Artistico avrà l’insindacabile facoltà - valutate le circostanze del caso e in accordo con Rai - di scegliere e invitare, laddove le condizioni e le tempistiche consentano l’inserimento in gara, un altro Artista con relativa canzone nuova, ovvero di non procedere ad alcuna sostituzione".

In questo caso sarebbero stati proprio i tempi tecnici troppo stretti ad aver fatto optare Carlo Conti per una non sostituzione: l'individuazione di un nuovo Big in gara, le prove con l'orchestra, la scelta per la serata cover avrebbero richiesto tempi più lunghi dei 12 giorni che mancano all'apertura del sipario di Sanremo 2025.

Le parole del rapper e di Carlo Conti

Il rapper, indagato dalla procura di Milano per associazione a delinquere e colpito dal Daspo, ha commentato così sui social: "Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare".

Anche Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival, ha commentato la vicenda: "Prendo atto con rammarico della decisione di Emis Killa di ritirarsi da Sanremo. Comprendo il suo stato d'animo che non gli consente di vivere al meglio e con serenità la settimana di musica al festival".