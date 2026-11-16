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Enrico Mentana e l'addio a La7: "Offerte da 4 gruppi su 6 ma non ho ancora deciso"

Il nuovo post pubblicato sui social: "Facciamo una operazione di pulizia"

Enrico Mentana e l'addio a La7:
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16 novembre 2026 | 18.44
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

"Io lo capisco che è colpa mia, sono io che ho annunciato l'addio a fine anno al Tg La7 e che poi non tornerò nei tg in cui sono già stato a lungo (tg1: 9 anni, Tg5: 13 anni), perché mi piace cimentarmi in cose nuove. Ma ogni giorno qualcuno che si battezza "informato" rivela dove andrò e a fare cosa, ed è sempre un posto diverso...". Enrico Mentana torna a parlare del suo futuro dopo aver annunciato di lasciare a dicembre la direzione del Tg La7. Lo fa con un post in cui fa chiarezza tra le voci che corrono sul suo prossimo incarico, dopo aver già dissipato i dubbi su un possibile ritorno a Mediaset nei giorni scorsi.

"Allora facciamo una operazione di pulizia - continua -: Non è un segreto che ho ricevuto in questi mesi proposte che mi hanno lusingato dai vertici dei principali gruppi televisivi (quattro su sei, per amor di verità non ho ricevuto offerte da Discovery né rilanci da La7)". E conclude: "Voglio portare a compimento il lavoro che sto svolgendo da ormai 16 anni e poi comunicherò la mia decisione, che non ho ancora preso".

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