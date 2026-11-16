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Caivano, Meloni incontra don Patriciello a visita a Caffè Borbone: in dono la statuina del presepe con sue fattezze

E' successo dopo la visita al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri di Napoli, dove è insediata la control room interforze che monitora i siti dell'area della Terra dei Fuochi

A sinistra: Giorgia Meloni con don Patriciello; a sinistra Meloni riceve una statuina del presepe
A sinistra: Giorgia Meloni con don Patriciello; a sinistra Meloni riceve una statuina del presepe
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16 novembre 2026 | 18.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A quanto si apprende, dopo la visita al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri di Napoli, dove è insediata la control room interforze che monitora i siti dell'area della Terra dei Fuochi, Giorgia Meloni è andata a Caivano, all'azienda 'Caffè Borbone', per una visita programmata da tempo, dove ha incontrato, oltre ai dirigenti dell'azienda, anche il parroco del Parco Verde, don Maurizio Patriciello. 

Il sacerdote, ricordando un evento recente di cronaca, ha raccontato alla premier che "il ragazzo che ha esploso tre colpi di pistola contro il padre è della nostra parrocchia''. "Per questo -continua don Patriciello all'Adnkronos- lei ha detto di aver iniziato il lavoro del governo a Caivano, che va portato a compimento".

"Ho ricevuto l'invito dalla sua segreteria, la presidente non riusciva a passare per la parrocchia, mi sono accomodato al tavolo con il Commissario straordinario di Caivano, Fabio Ciciliano e con il sindaco di Caivano, Antonio Angelino", ha spiegato ancora. All'incontro era presente anche il capo dell'opposizione al consiglio regionale campano, l'ex ministro Gennaro Sangiuliano. Il parroco ha raccontato che la presidente del Consiglio ha anche ricevuto in dono una statuina con le sue fattezze, realizzata a San Gregorio Armeno. 

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