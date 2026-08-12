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Ballando con le stelle, Eugenio Finardi terzo concorrente: "Felice e terrorizzato"

Il nome del cantautore si aggiunge così a quelli già annunciati di Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri

Eugenio Finardi - fotogramma/ipa
Eugenio Finardi - fotogramma/ipa
12 agosto 2026 | 11.37
Loredana Errico
LETTURA: 3 minuti

Eugenio Finardi nuovo concorrente di 'Ballando con le stelle'. L'annuncio è arrivato, come di consueto, attraverso i canali social della trasmissione con la didascalia: "Dalla 'Musica ribelle' alla musica da ballo".

Nel video pubblicato, il cantautore è su un palco durante le prove di un concerto: "E' incredibile. Sono estatico, terrorizzato, confuso, felice. Cosa potevo sognare di più ? Ballando 2026 ci sarà anch'io", ha commentato.

Il nome di Eugenio Finardi si aggiunge così a quelli già annunciati di Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri.

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Ballando con le stelle Eugenio Finardi
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