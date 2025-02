Svelati i venti artisti in gara per il San Marino Song Contest 2025, che selezionerà il rappresentante per la 69esima edizione dell'Eurovision. Tra questi anche Gabry Ponte con 'Tutta l’Italia', la canzone da cui è stato tratto il nuovo jingle di Sanremo 2025.

Gli altri artisti, tra cui spiccano diversi nomi molto noti, che si sfideranno l'8 marzo al Teatro Nuovo di Dogana sono: Bianca Atzei (‘Testacoda’); Besa (‘Tiki tiki’), Boosta (‘Btw’), Vicenzo Capua (‘Sei sempre tu’), Pierdavide Carone (‘Mi vuoi sposare’), Marco Carta (‘Solo fantasia’), Luisa Corna (‘Il giorno giusto’), Curli (‘Juliet’), Elasi (‘Lorella’), Haymara (‘Tómame Las manos’), King Foo (‘The Edge of the world’), Paco (‘Until the end’), Questo e quello (‘Bella balla’), Silvia Salemi (‘Coralli’), Angy Sciacqua (‘I’), Taoma (‘Npc’), Teslenko (‘Storm’), The Rumpled (‘You get me so high’) e Giacomo Voli (‘Ave Maria’).

La 69esima edizione dell'Eurovision si terrà a Basilea, in Svizzera, i prossimi 13, 15 e 17 maggio. A rappresentare l'Italia, dopo la rinuncia di Olly, ci sarà Lucio Corsi, secondo classificato al festival di Sanremo.