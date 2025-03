L'Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea, si preannuncia ricco di sorprese. Oltre alla partecipazione di Lucio Corsi e Gabry Ponte, un altro nome italiano potrebbe calcare il palco della St. Jakobshalle: Damiano David, frontman dei Måneskin che da poco ha intrapreso la carriera da solista. Secondo un'indiscrezione lanciata dal tabloid svizzero 'Le Matin', il cantante, vincitore con la band dell'Eurovision nel 2021 con 'Zitti e Buoni', potrebbe essere ospite della serata finale del 17 maggio. L'ipotesi Damiano David si fa strada parallelamente alle voci, mai confermate, di un possibile ritorno di Céline Dion, vincitrice dell'Eurovision nel 1988 proprio con la Svizzera. Le delicate condizioni di salute della cantante, però, rendono la sua presenza incerta, aprendo la strada a soluzioni alternative per la serata finale.

Proprio Damiano David potrebbe essere la carta vincente. L'artista ventiseienne, che quest'anno è stato il super ospite della seconda serata del Festival di Sanremo, secondo 'Le Matin' sarebbe in trattativa con gli organizzatori dell'Eurovision. L'esibizione sul palco di Basilea, davanti a oltre 160 milioni di telespettatori, rappresenterebbe un'occasione per il lancio del suo primo album da solista e del successivo tour mondiale.

Recentemente, al podcast 'Supernova' di Alessandro Cattelan, Damiano ha commentato la sua esperienza all'Eurovision: "Ho sbagliato a fare il test antidroga e smentire. Dovevo essere per sempre l'icona che non resiste al richiamo", aveva detto riferendosi alla polemica, all'epoca innestata dalla Francia, che lo accusava di aver sniffato cocaina in diretta. "A livello di visibilità - ha aggiunto Damiano - è stato il momento più importante. Ma Sanremo è stato molto più importante. Aveva senso vincere l'Eurovision, perché lì vince la performance teatrale. Eravamo super glam, giustissimo per quell'ambiente. Canzoni forti ce n'erano tre o forse quattro". E chissà che quest'anno non possa tornare ad infiammare il palco della competizione europea.