Svelato l'ultimo gruppo dei bonus giornalieri segreti del Fantasanremo, validi per la serata finale di Sanremo 2025. I fantagiocatori erano già a conoscenza del fatto che stasera non ci saranno i bonus per la top 5, perché ogni artista riceverà punti in base alla sua posizione nella classifica finale: da un massimo di 100 per il vincitore del festival ai -24 per il ventottesimo classificato. Discorso a parte per l'ultimo classificato che si avvarrà del Bonus Biochetasi Integratori 'Ti aiuta a digerire anche le sconfitte' e riceverà 30 punti. Stasera vengono assegnati anche i punti relativi ai premi ricevuti dai cantanti: 30 punti ciascuno per il Premio della critica Mia Martini, il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, il Premio Sergio Bardotti (miglior testo) e il Premio Giancarlo Bigazzi (miglior composizione musicale).

Di seguito invece i bonus e malus da collezionare nel corso della serata, rivelati soltanto a circa un'ora dalla partenza della gara. Eccoli di seguito:

Si vola, fa il gesto ✌🏼(+20 punti)

Indossa papillon o cravatta (+5 punti)

Indossa occhiali da sole (+5 punti)

Indossa il cappello (+5 punti)

Canta sulle scale (+5 punti)

Indossa uno o più guanti (+10 punti)

Si esibisce con la mano in tasca (+10 punti)

Scapezzolata (+10 punti per capezzolo)

Un tocco di colore: outfit e/o accessorio blu (+10 punti)