Fedez ha scelto la via del silenzio. L'ultimo post del rapper condiviso sui canali social risale al 29 settembre, il giorno prima del maxi blitz della polizia che ha portato all'arresto di 19 personaggi appartenenti ai vertici delle curve di Inter e Milan. Alcuni di questi, molto vicini all'ex di Chiara Ferragni.

Il motivo del silenzio

Tra i destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare figurano tra gli altri, Christian Rosiello, il bodyguard di Fedez e Islam Hagag, conosciuto come 'Alex Cologno', anche lui amico del rapper. Fedez, tuttavia, è estraneo ai fatti: non è indagato, ma il suo nome - da quando è scoppiato lo scandalo - è sempre presente tra le pagine dei giornali. Sarà stato questo il motivo per cui Fedez ha scelto il silenzio?

È atipico per Fedez non aggiornare quotidianamente il suo profilo social. "Perché è sparito?", si legge tra i commenti che lasciano gli utenti sotto i suoi post. Insomma, la presa di posizione insospettisce il web. Per alcuni è solo una strategia di marketing, per altri potrebbe essere collegato al rapporto con Chiara Ferragni.

Dopo l'inaugurazione di una accoglienza nata e finanziata anche grazie alla 'Fondazione Fedez', il rapper ha scelto di non esporsi troppo a bufere mediatiche, mantenendo un profilo basso e lasciando agire il suo avvocato.