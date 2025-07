"Con Clara non è successo niente, lei non era abituata a questa mediaticità"

Il matrimonio con Chiara Ferragni paragonato ad un "Vietnam". Fedez risponde alle domande dello youtuber Gabriele Vagnato, smentendo i rumors sulla presunta relazione con Clara. "Con Clara non è successo niente, lei non era abituata a questa mediaticità. Rivivo i flashback del Vietnam del mio matrimonio", dice Fedez facendo riferimento in particolare ad una foto che documenterebbe un 'sospetto' bacio con la cantante.

"Ci sono giorni prestabiliti, bisogna abituarsi. Sono fortunato perché posso vederli come la madre, non succede a tutti i padri. Hanno chiesto perché? Certo, bisogna farlo anche se ti piange il cuore. Anche se ci si separa, per me si rimane una famiglia", dice rispondendo ad una domanda sul rapporto con i figli dopo la separazione. "L'adolescenza dei miei figli mi spaventa, temo mi presenteranno un conto che sarà salato".

Fedez ha avuto rapporti 'turbolenti' con diversi personaggi dello spettacolo. "Andatevi a guardare le mie liti, io non attacco mai. Io rispondo sempre. Eravamo amici con Pio e Amedeo. Di punto in bianco hanno detto cose brutte brutte... Poi quando mi è venuto il cancro il fratello di uno dei due ha fatto un post molto brutto, dicendo quasi che me lo fossi inventato: una cosa spiacevole", dice. "Qualche anno fa mi è dispiaciuto" di aver rotto con "Luis Sal. Ora sono quasi felice di non averlo più nella mia vita. All'inizio sono stato dispiaciuto, ora no", dice ripensando alla rottura con Luis Sal, con cui aveva creato Muschio Selvaggio.

Il rapporto con il lavoro? "C'è sempre la paura di tornare indietro, il mio motore è la fame. Non smetterò mai di lavorare. Ho la sensazione di aver vissuto una decina di vite e di non aver mai imparato nulla".