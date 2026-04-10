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Fedez papà per la terza volta? Spunta il 'pancino' di Giulia Honegger

Il rapper di Rozzano ha condiviso sui social una foto che ritra la compagna

Fedez e Giulia Honegger - fotogramma/ipa
Fedez e Giulia Honegger - fotogramma/ipa
10 aprile 2026 | 15.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fedez diventerà papà per la terza volta. Il rapper di Rozzano ha condiviso sui social una foto che ritrae la compagna Giulia Honegger con il pancino ben in vista.

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Da settimane infatti circolavano sui social indescrizioni su una presunta dolce attesa. La notizia non è mai stata confermata, né smentita dai diritti interessati. Fino ad oggi. Dalla foto condivisa su Instagram sembrerebbe che il cantante abbia deciso così di uscire allo scoperto.

Lo scatto ritrae la fidanzata Giulia in piedi con i jeans sbottonati, lasciando intravedere una pancione già accennato. A corredo dello scatto, fedez ha aggiunto un cuoricino bianco senza ulteriori commenti.

Questo sarebbe il terzo figlio per il rapper, già padre di Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con l'imprenditrice digitale Ferragni.

Riproduzione riservata
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giulia honegger fedez
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