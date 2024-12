Preoccupazioni sui social tra i fan hanno notato come il rapper non sembrasse a suo agio sul palco

Fedez si presenta a Sarà Sanremo e annuncia il titolo del brano con cui parteciperà al Festival 2025. L'apparizione del rapper, che sarà in gara con il brano 'Battito', suscita apprensione tra i telespettatori e in particolare i fan. "E' una moltitudine di cose, è una dicotomia tra quella che può essere una canzone d'amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione", le parole di Fedez per rispondere a una domanda sulla canzone. "È evidente che non sta bene", scrivono molti utenti su X, pubblicando il breve video dell'interazione tra l'artista e Carlo Conti.

Su Instragm, intanto, Fedez pubblica un post: "Solo io e la mia penna contro il resto del mondo. 'Battito'. Sanremo 2025", scrive il rapper con le parole accompagnate da una foto che lo ritrae sdraiato su un divano in mezzo a una tempesta.

Fedez non sta bene per niente

pic.twitter.com/CdMb315pWb — Valentina R (@vale_russo83) December 18, 2024

Nel frattempo, non è sfuggito agli osservatori online che Chiara Ferragni, mentre era in corso la serata di 'Sarà Sanremo', ha postato sulle storie Instagram una foto della tv sintonizzata sul corto d’animazione Disney ‘Lava’, sottolineando: “Watching these with my babies”. Ovvero: “Guardando questi con i miei bambini”. Come dire: niente Sanremo. E poco dopo una frase che sembra sottolineare una certa amarezza sentimentale: "Ricordati di desiderare qualcuno che ti custodisca".