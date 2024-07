Fedez deve fermarsi dopo il ricovero per emorragia. "E' con grande rammarico che mi trovo costretto ad annullare le tre date previste per sabato. Ho bisogno di riposo e di recuperare un po' le forze", scrive il rapper Fedez sulle sue stories di instagram. Fedez era stato ricoverato nei giorni scorsi al Policlinico di Milano per un'emorragia interna, strascico dell'operazione subita in passato fa a causa di un tumore al pancreas. L'artista è stato persino costretto a smentire fake news che hanno accostato il ricovero all'abuso di droga e alcol. Già nello scorso autunno, Fedez era stato ricoverato per le emorragie provocate da 2 ulcere: l'ultimo episodio, ha spiegato, per fortuna è stato meno violento.

Ora Fedez è tornato a casa, e ha postato qualche storia in cui compare a casa con i figli. L'ex moglie Chiara Ferragni ha reagito alla notizia con un improvviso silenzio social, che si contrappone ad una presenza invece assidua registrata nelle settimane precedenti.