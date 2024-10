È partita ufficialmente stasera, all’Auditorium Parco della Musica, la 19ma edizione della Festa del Cinema di Roma, con l’anteprima del film ‘Berlinguer. La grande ambizione’ di Andrea Segre interpretato da Elio Germano.

Sul red carpet hanno sfilato decine di politici e vip della Capitale e non solo. Per le istituzioni grande assente il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che a quanto apprende l’Adnkronos non è riuscito a raggiungere la kermesse a causa dei tempi troppo stretti dopo aver presenziato alla Buchmesse di Francoforte.

Presenti tra gli altri il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il capogruppo di Forza Italia in Senato Maurizio Gasparri, il presidente della commissione Cultura alla Camera Federico Mollicone, il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, il senatore del Pd Francesco Boccia con la moglie Nunzia De Girolamo, la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi.

E poi Banca Berlinguer con la sua famiglia, Achille Lauro, Francesca Comencini, Giuliano Sangiorgi, Manuel Agnelli, Roberto Angelilli, il presidente della Fondazione Cinema per Roma Salvatore Nastasi, l’ex assessore alla cultura del comune di Roma Alessandro Onorato, il presidente consiglio sorveglianza Siae Roberto Cicutto, Valeria Marini, Andrea Pennacchi, Giovanni Minoli, Paolo Del Brocco, Diodato, Pierluigi Diaco, Dario Franceschini, Anna Foglietta, Massimilianor Fucsas, Dario Nardella, Ferzan Ozpetek, Vittoria Puccini, Francesco Rutelli, Anna Foglietta, Paola Turci, Valter Veltroni, Nichi Vendola, Carlo Verdone, Luca Zingaretti con la moglie Luisa Ranieri.