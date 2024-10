Auguri a tutti i nonni e le nonne. Oggi, 2 ottobre, è la festa dei nonni, che vengono celebrati per il ruolo fondamentale che hanno nelle vite di tutti. E, forse, dovrebbero entrare di diritto in uno di quei universi cinematografici in cui sono loro i supereroi, che salvano il mondo con il loro amore, le storie, il senso del sacrificio e del dovere, la generosità e la dolcezza in ogni gesto. Nonni 'super' anche tra i vip, a partire dal nonno d'Italia per eccellenza, Lino Banfi. Il personaggio di nonno Libero, protagonista della serie 'Un medico in famiglia', ha cresciuto ed emozionato intere generazioni. Ma l'attore è nonno anche nella vita reale. Sua figlia Rosanna Banfi è mamma di Pietro e Virginia, nati dal matrimonio con l'attore Fabio Leoni.

Nonni? "Più bella cosa non c'è", canterebbe Eros Ramazzotti che, insieme a Michelle Hunziker si prendono cura del nipote Cesare. La loro figlia Aurora ha dato alla luce il primogenito, nato dall'amore con Goffredo Cerza. Christian De Sica e sua moglie Silvia Verdone sono diventati nonni della piccola Bianca, figlia della loro secondogenita, Maria Rosa e del compagno Francesco. Ma anche Paolo Bonolis e Gerry Scotti: il primo è nonno di Theodore, figlio di Martina, e di Sebastiano Silvio, figlio di Stefano; il secondo, invece, è nonno di Virginia e Pietro, figli di Edoardo.

Tra i nonni 'vip' c'è anche Mara Venier, nonna di Giulio (figlio di Elisabetta Ferracini) e Claudio (figlio di Paolo Capponi), Barbara d'Urso nonna di Matilde (figlia di Giammauro Berardi), Nino D'Angelo nonno di Maya, Edoardo, Leonardo, Luca, Gaetano e Arcangelo, Claudio Amendola nonno di Diego e Gianni Morandi. Il cantante di 'Andavo a cento all'ora' è nonno di Giovanni e Paolo Antonacci, figli del cantante Biagio e di Marianna Morandi, e di Jacopo e Leonardo, figli di Marco Morandi. 'Gianni Nazionale' non è l'unico nonno del mondo della musica. Al Bano e Romina Power sono nonni di Kay e Cassia Ylenia nati dal matrimonio della figlia Cristel e l'imprenditore Davor Luksic. Ma anche Mick Jagger. Il frontman dei Rolling Stones è nonno di Zachary e Mazie Watson, figli di Karis Jagger, Amba Isis e Assisi Lola Jackson, nati dalla figlia Jade Jagger. Inoltre, di recente, Assisi Lola è diventata mamma per la prima volta rendendo il cantautore anche bisnonno.

I nonni possono essere anche star internazionali come Demi Moore e Bruce Willis, nonni di Louetta Isley Thomas Willis (figlia della loro primogenita Rumer) o Kris Kardashian, a capo dell’impero Kardashian, che è nonna di dodici nipoti: Mason Dash, Penelope Scotland e Reign Aston Disick (figli di Kourtney), North, Saint, Chicago e Palm West (figli di Kim), True (di Khloe), Dream Renée (di Rob) e Stormi e Aire Webster (di Kylie). Ultima ma non ultima, Whoopi Goldberg. L'attrice di 'Sister Act' è diventata nonna nel 1989 all'età di 34 anni, quando la figlia Alex ha avuto il primo figlio all'età di appena 16 anni. Nel 2014 è diventata bisnonna all'età di 59 anni.