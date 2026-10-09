La ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma è alle porte. E l'attesa non è solo per i film ma anche per le star che calcheranno il tappeto rosso - uno dei più grandi al mondo - dal 13 al 25 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. A partire da Javier Bardem che, dopo aver presentato all'ultima Mostra del Cinema di Venezia 'Bunker' arriva alla kermesse capitolina con 'El ser querido' insieme al regista Rodrigo Sorogoyen e all'attrice Victoria Luengo. L'attore riceverà inoltre il premio alla Carriera dalle mani del regista e sceneggiatore Paolo Sorrentino. Grande attesa anche per Julianne Moore, che sarà a Roma per presentare 'The Debut' insieme a Jesse Eisenberg e Paul Giamatti. In quell'occasione, all'attrice premio Oscar sarà consegnato il riconoscimento alla carriera. A rubare la scena potrebbe essere Kim Kardashian, tra le star più attese della manifestazione grazie all'anteprima mondiale della seconda stagione di 'All's Fair' (dal 4 novembre su Disney+). Ad accompagnare il legal comedy di Ryan Murphy anche le attrici Naomi Watts, Niecy Nash-Betts e Sarah Paulson. La casa di Topolino presenterà a Roma anche la serie Marvel Television 'VisionQuest' (dal 14 ottobre su Disney+). A sfilare sul red carpet saranno gli attori Paul Bettany e Ruaridh Mollica, insieme al creatore Terry Matalas. A pochi giorni dall'arresto lampo a New York durante una protesta organizzata in concomitanza con l'intervento del premier israeliano Benjamin Netanyahu all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, Susan Sarandon arriverà a Roma per uno degli appuntamenti più attesi di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela alla Festa del Cinema dedicata alle nuove generazioni. L'attrice premio Oscar, che ha da poco compiuto 80 anni, presenterà infatti 'The Accompanist', il nuovo film diretto da Zach Woods, e incontrerà il pubblico. Nella Capitale, L’interprete di 'Thelma e Louise' riceverà anche il Womenland Award 2026.

Sempre ad Alice arriverà l'attore Barry Keoghan che presenterà 'Butterfly Jam'. Nel frattempo, cresce l'attesa di vederlo sul grande schermo nei panni di Ringo Starr nel progetto-evento di Sam Mendes dal titolo 'The Beatles – A Four-Film Cinematic Event', che prevede quattro film distinti, ciascuno raccontato dal punto di vista di uno dei componenti della band. Oltre Keoghan-Starr, Paul Mescal interpreterà Paul McCartney, Joseph Quinn sarà George Harrison ed Harris Dickinson interpreterà John Lennon. Tutti e quattro i film sono programmati per l’uscita nelle sale nell’aprile 2028. A proposito di giovani divi, alla Festa del Cinema sarà presente inoltre Jenna Ortega - amata dal grande pubblico per la serie di Tim Burton 'Mercoledì' - che presenterà 'Klara and the Sun' insieme al regista Taika Waititi. Non mancheranno le star francesi: Louis Garrel e Camille Cottin presenteranno 'Juste une illusion' di Eric Toledano e Olivier Nakache, mentre Charlotte Gainsbourg accompagnerà 'Riverrun'. Dopo averlo presentato all'ultimo Festival di Cannes, Diego Luna atterrerà nella Capitale per presentare il suo film da regista 'Ceniza en la boca'. Sul tappeto rosso, potrebbe arrivare anche Helen Mirren per 'A Talent for Murder Anton Corbijn'.

La Festa farà anche il pieno di stelle italiane, a partire dal film di apertura 'Il rumore delle cose nuove' di Paolo Genovese con protagonisti Emanuela Fanelli, Edoardo Pesce, Claudia Pandolfi, Lino Musella, Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Claudio Santamaria, Edoardo Vitalone e Rolando Ravello. E ancora: Kasia Smutniak presenterà il suo documentario 'Mustang'; Valerio Lundini il suo film da regista 'Cambogia'; Benedetta Porcaroli e Lorenzo Zurzolo la pellicola che li vede protagonisti '7 anniversari'; l'attrice e modella Deva Cassel (figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel) presenterà in anteprima mondiale 'Le Fantôme de l’Opéra' di Alexandre Castagnetti; Massimiliano Caiazzo porterà alla Festa 'Je so’ pazzo' di Nicola Prosatore su Pino Daniele; Valeria Bruni Tedeschi accompagnerà 'Un jeu dangereux' di Karine Silla; Enrico Vanzina sarà protagonista della kermesse con 'La sera a Roma' con protagonisti Massimo Ghini, Carlo Buccirosso, Martina Stella, Rocio Muñoz Morales, Gabriella Germani, Ricky Memphis, Luca Ward e Nicoletta Romanoff.

L'Italia sarà protagonista dell'edizione numero 21 anche con Riccardo Scamarcio. Dopo aver conquistato Venezia con la sua interpretazione ne 'I figli della scimmia', l'attore arriva a Roma da protagonista di 'Giorni felici' di Susanna Nicchiarelli. A sfilare sul lunghissimo red carpet romano saranno inoltre: Michele Riondino, Valerio Mastandrea, Valentina Lodovini per 'È andata così' di Gianni Zanasi; la Gialappa’s Band con il doc su di loro firmato da Walter Veltroni; Claudia Pandolfi, Pietro Sermonti, Stefano Fresi, Beatrice Arnera, Dino Abbrescia, Giulia Vecchio, Edoardo Ferrario, Carlo Amleto, Carlo Buccirosso, Diego Abatantuono, Stefania Sandrelli per 'Un tranquillo funerale di famiglia' di Massimiliano Bruno; Elio Germano e Maria Chiara Giannetta, protagonisti del film 'Noi, un po' meglio' di Daniele Luchetti; Pilar Fogliati de 'Il profilo dell’altra' di Francesco Bruni; Marco Bonini, Edoardo Leo, Claudia Gerini e Giovanna Mezzogiorno per 'Se ami qualcuno dillo'; Pif, Corrado Guzzanti, Pietro Sermonti, Angela Finocchiaro, Alessandra Mastronardi, Federico Cesari, Thomas Trabacchi, Ninni Bruschetta, Fabio Balsamo per Andrea Pennacchi 'Il Ministero dell’Amore' di Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo.

Dal mondo della musica, arriverà Jovanotti con il doc 'Lorenzo - L'incredibile avventura di Jovanotti' diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti. Il film promette di svelare il lato più privato di Lorenzo Cherubini, andando oltre l'immagine pubblica dell'artista. E potrebbe arrivare anche Morgan con il doc 'Non importa dove' di Francesco Fei e Consuelo Moschella descritto come "un viaggio dentro l'universo privato e creativo di Morgan: il ritratto di un artista che, anche quando il mondo sembra voltargli le spalle, non smette di esistere attraverso la sua musica".

Grande spazio ai protagonisti delle serie: Marco Bocci presenterà '177 giorni. Il rapimento di Farouk'; Pierpaolo Spollon, Matilde Gioli e Romana Maggiora Vergano per 'ChiaroScuro'; Serena Rossi, Simone Liberati, Edoardo Pesce e Barbora Bobulova per 'La famiglia Panini - L'avventura delle figurine'; Giuseppe De Domenico, Leonardo Maltese, Nino Frassica, Vincenzo Ficarra, Michela De Rossi, Ninni Bruschetta, Brenno Placido e Francesco Benigno per 'Livatino - Il giudice e i suoi assassini' di Michele Placido; Maria Esposito per 'Melania Rea' e Vittoria Puccini con Alessandro Tedeschi per 'Il Milanese'; Giuseppe Battiston con la seconda stagione di 'Stucky'.