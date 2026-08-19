circle x black
Cerca nel sito
 

Festival Musicale del Mediterraneo, al via la 35esima edizione

La rassegna della world music torna a Genova dal 28 agosto al 23 settembre con decine di artisti da tutto il mondo in 11 location

Festival Musicale del Mediterraneo, al via la 35esima edizione
19 agosto 2026 | 11.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Undici location, oltre 20 artisti da tutto il mondo e decine di appuntamenti tra concerti, performance e workshop: è il programma della 35esima edizione del Festival Musicale del Mediterraneo, in programma a Genova dal 28 agosto al 23 settembre 2026. Organizzato dall’Associazione Echo Art dal 1992, il Festival è una delle rassegne più longeve in Italia e in Europa dedicate alla scoperta e alla valorizzazione delle musiche rare e delle tradizioni musicali del mondo. Nel corso di oltre tre decenni ha portato a Genova artisti e culture da tutti i continenti, dagli Aborigeni australiani ai Dervisci turchi, dai Tuareg agli Indios dell’Amazzonia, fino alle polifonie zulu, sarde e corse. La manifestazione ha inoltre ricevuto il riconoscimento e il patrocinio dell’Unesco. L’edizione 2026 si apre il 28 agosto al Chiostro di Sant’Agostino con la performer ruandese Dorothée Munyaneza e Foreshadow (for Tumukunde), un’intensa performance che intreccia voce, corpo e musica per raccontare memorie personali e collettive.

Il 29 agosto sarà protagonista il percussionista iraniano Mohammad Reza Mortazavi, innovatore del linguaggio percussivo e maestro dell’improvvisazione. Il 30 agosto, al Castello D’Albertis, il Festival festeggerà il 35esimo anniversario con un dj set di Dj Havana e Echo Art Sound System, dedicato alle musiche che hanno accompagnato la storia della manifestazione. Il 1° settembre, alla Fortezza del Priamar di Savona, arrivano i Dhoad Gitani del Rajasthan, con uno spettacolo che unisce musica, canto, danza e antiche arti performative indiane. Tra gli altri appuntamenti, il 4 settembre il trio irlandese The Henry Girls, il 5 settembre l’ensemble marocchino Abdenbi El Gadari & Gnawa Koyo, espressione della tradizione spirituale Gnawa, e la violinista indiana Jyotsna Srikanth, protagonista di un incontro dedicato al rapporto tra raga e musicoterapia.

Il 6 settembre Davide Ferrari presenta Stories From The Master We Met, un viaggio etnomusicale attraverso l’incontro con grandi maestri internazionali. L’8 settembre Jaipur to Dakar mette in dialogo India e Africa occidentale con la voce di Parveen Khan e la kora del griot senegalese Idrissa Kouyaté. Il 12 settembre, al Teatro Duse, il pianista e compositore inglese Roger Eno incontra la danza contemporanea dei Deos. Il 13 torna Stories From The Master We Met, questa volta con la Yoi Youth Orchestra. Il 16 e 17 settembre, la sudcoreana Daaa Chan presenterà la sua ricerca sul gayageum, mentre il 18 e 19 settembre La Claque e la Biblioteca Universitaria ospiteranno performance tra musica contemporanea, elettronica e ritmi mediorientali. La chiusura, il 23 settembre al Teatro Duse, sarà affidata a Paolo Fresu & Farafina con Flash of the Spirit, rilettura dell’incontro tra il trombettista Jon Hassell e i musicisti burkinabé dei Farafina, in un dialogo tra jazz, ricerca sonora e tradizioni dell’Africa occidentale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Festival Musicale del Mediterraneo World music Genova Echo Art Unesco Musica del mondo
Vedi anche
Drone ucraino colpisce camion russo, il video girato dal conducente
Palio di Siena, vince il Nicchio con il fantino Tittia: esplode la festa
Una tastiera tatuata sul braccio, l'idea geniale di una mamma per parlare con il figlio autistico - Video
Spari contro fuggitivo al pronto soccorso di Prato, il filmato: dall'attacco con l'estintore alla fuga in manette
Calabria, arrestato dopo aver appiccato un incendio: era stato ripreso da un drone
Paura sulla Firenze-Pisa-Livorno, auto accede contromano ma un camionista evita il peggio - Video
Pick-up su duna a Porto Cesareo, multa salata e denuncia del vicesindaco: "Atto di arroganza e presunzione"
New to go
Bonus fiscali in scadenza, i dossier al centro della prossima Legge di bilancio
Tempesta di fulmini su Roma, le immagini del cielo illuminato a giorno - Video
News to go
Meta e accuse di danni ai minori, si apre lo storico processo negli Usa
News to go
Debito pubblico, a giugno nuovo record a 3.207,2 miliardi
Eruzione Etna, nuova bocca nella Valle del Bove: il video della nuvola di cenere vulcanica - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza